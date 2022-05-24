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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Запорожье приняло уже более 125 тысяч переселенцев

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Благодаря волонтерским организациям и бизнесу в городе много пунктов выдачи гуманитарной помощи, отметили в облгосадминистрации
Благодаря волонтерским организациям и бизнесу в городе много пунктов выдачи гуманитарной помощи, отметили в облгосадминистрации
Фото: zoda.gov.ua

Запорожье стало хабом для переселенцев, с первых дней войны город принял более 125 тысяч переселенцев. Об этом рассказал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в эфире национального телемарафона, который транслирует в том числе "Украина 24".

"Если раньше они выезжали дальше, на западную Украину, то сейчас большинство остается: уже 62 тысячи человек получили в Запорожье официальный статус переселенцев. Задача города – приютить этих людей, предоставить им помощь и все необходимые вещи", – рассказал Куртев.

Сейчас все эти люди понимают, что им нужно строить жизнь, отметил он, поэтому все сплотились, чтобы им в этом помочь.

"Горожане и волонтеры предлагают им жилье. Затем подключился социально ответственный бизнес: уже месяц в городе работает Центр реабилитации и реинтеграции "Метинвест", центр принял более 1000 человек, и благодаря ему уже более 100 переселенцев получили работу на запорожских предприятиях", – подчеркнул он.

Также благодаря волонтерским организациям и бизнесу в городе много пунктов выдачи гуманитарной помощи, рассказал Куртев.

"В "Зеленом центре "Метинвест" люди могут получить продуктовые наборы, в том числе от Фонда Рината Ахметова, также в городе есть государственный гуманитарный центр. Все сплотились, чтобы переселенцы чувствовали себя как дома", – резюмировал Куртев.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Запорожской области захвачена оккупантами. По данным Генерального штаба ВСУ, 27 апреля россияне пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья, но успеха не получили и с потерями отступили.

Утром 28 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью с помощью авиации, он пришелся по частному сектору. В результате удара пострадали три человека, в том числе ребенок.

2 мая Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты развернули дополнительные зенитно-ракетные комплексы на временно занятых территориях Запорожской области.

Крылатая ракета российских войск, запущенная утром 12 мая по Запорожью, попала в заповедную часть острова Хортица и вызвала пожар.

Теги: Запорожье, Метинвест, помощь, переселенцы, волонтеры, война России против Украины
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