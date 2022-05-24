Запорожье приняло уже более 125 тысяч переселенцев

Часть Запорожской области захвачена оккупантами. По данным Генерального штаба ВСУ, 27 апреля россияне пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья, но успеха не получили и с потерями отступили.
"Если раньше они выезжали дальше, на западную Украину, то сейчас большинство остается: уже 62 тысячи человек получили в Запорожье официальный статус переселенцев. Задача города – приютить этих людей, предоставить им помощь и все необходимые вещи", – рассказал Куртев.
Сейчас все эти люди понимают, что им нужно строить жизнь, отметил он, поэтому все сплотились, чтобы им в этом помочь.
"Горожане и волонтеры предлагают им жилье. Затем подключился социально ответственный бизнес: уже месяц в городе работает Центр реабилитации и реинтеграции "Метинвест", центр принял более 1000 человек, и благодаря ему уже более 100 переселенцев получили работу на запорожских предприятиях", – подчеркнул он.
Также благодаря волонтерским организациям и бизнесу в городе много пунктов выдачи гуманитарной помощи, рассказал Куртев.
"В "Зеленом центре "Метинвест" люди могут получить продуктовые наборы, в том числе от Фонда Рината Ахметова, также в городе есть государственный гуманитарный центр. Все сплотились, чтобы переселенцы чувствовали себя как дома", – резюмировал Куртев.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Запорожской области захвачена оккупантами. По данным Генерального штаба ВСУ, 27 апреля россияне пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья, но успеха не получили и с потерями отступили.
Утром 28 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью с помощью авиации, он пришелся по частному сектору. В результате удара пострадали три человека, в том числе ребенок.
2 мая Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты развернули дополнительные зенитно-ракетные комплексы на временно занятых территориях Запорожской области.
Крылатая ракета российских войск, запущенная утром 12 мая по Запорожью, попала в заповедную часть острова Хортица и вызвала пожар.