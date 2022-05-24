Запорожье приняло уже более 125 тысяч переселенцев

Благодаря волонтерским организациям и бизнесу в городе много пунктов выдачи гуманитарной помощи, отметили в облгосадминистрации Фото: zoda.gov.ua

"Если раньше они выезжали дальше, на западную Украину, то сейчас большинство остается: уже 62 тысячи человек получили в Запорожье официальный статус переселенцев. Задача города – приютить этих людей, предоставить им помощь и все необходимые вещи", – рассказал Куртев.

Сейчас все эти люди понимают, что им нужно строить жизнь, отметил он, поэтому все сплотились, чтобы им в этом помочь.

"Горожане и волонтеры предлагают им жилье. Затем подключился социально ответственный бизнес: уже месяц в городе работает Центр реабилитации и реинтеграции "Метинвест", центр принял более 1000 человек, и благодаря ему уже более 100 переселенцев получили работу на запорожских предприятиях", – подчеркнул он.

Также благодаря волонтерским организациям и бизнесу в городе много пунктов выдачи гуманитарной помощи, рассказал Куртев.

"В "Зеленом центре "Метинвест" люди могут получить продуктовые наборы, в том числе от Фонда Рината Ахметова, также в городе есть государственный гуманитарный центр. Все сплотились, чтобы переселенцы чувствовали себя как дома", – резюмировал Куртев.

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