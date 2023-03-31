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Заповедник "Киево-Печерская лавра" подал в суд на УПЦ МП – Ткаченко

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Будем решать ситуацию законным способом, заявил глава Минкульта
Будем решать ситуацию законным способом, заявил глава Минкульта
Фото: Tkachenko.UA / Telegram

Заповедник "Киево-Печерская лавра" обратился в Хозяйственный суд Киева в связи с блокированием представителями Украинской православной церкви Московского патриархата работы государственной комиссии на территории заповедника. Об этом глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко 31 марта сообщил в Telegram.

По его словам, сегодня комиссия, в задачи которой входит приемка-передача государственного имущества, снова не смогла начать свою работу из-за сопротивления УПЦ МП.

"Поэтому заповедник обратился в Хозяйственный суд города Киева, чтобы устранить многочисленные препятствия, которые оказывает УПЦ МП на пути передачи законным способом имущества Лавры законному владельцу – государству", – написал он.

Ткаченко уточнил, что согласно ст. 381 Гражданского кодекса Украины, собственник имущества вправе требовать устранения препятствий в осуществлении им права пользования и распоряжения своим имуществом.

"Будем решать ситуацию законным способом", – добавил он.

Контекст:

79 сооружений в Киево-Печерской лавре с 2013 года по распоряжению Кабмина находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП – части Русской православной церкви, официально имеющей статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

10 марта 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил, что с 29 марта расторгает со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании зданиями, расположенными на территории заповедника. Предупреждение касается зданий нижней Лавры, где расположен мужской монастырь. В верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но договор об их аренде истек 31 декабря 2022 года и не был продлен. Эти два храма с 5 января вернули в управление государства.

В ответ пресс-служба УПЦ МП назвала полученное от заповедника предупреждение "очередным ультиматумом"а митрополит Павел (Лебедь), который ранее был наместником Лавры, заявил, что монахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской лавры до решения суда. 

30 марта на территории Лавры должна была начать работу государственная комиссия по вопросам приема-передачи имущества государственному учреждению. До этого монахи должны были освободить помещения. Однако священнослужители не пустили комиссию.

В тот же день Кабмин Украины принял решения, согласно которым управление имуществом Киево-Печерской лавры было передано государству.

Теги: УПЦ МП, Киево-Печерская лавра, Александр Ткаченко, Минкульт, заповедник
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