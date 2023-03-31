Заповедник "Киево-Печерская лавра" подал в суд на УПЦ МП – Ткаченко

По его словам, сегодня комиссия, в задачи которой входит приемка-передача государственного имущества, снова не смогла начать свою работу из-за сопротивления УПЦ МП.

"Поэтому заповедник обратился в Хозяйственный суд города Киева, чтобы устранить многочисленные препятствия, которые оказывает УПЦ МП на пути передачи законным способом имущества Лавры законному владельцу – государству", – написал он.

Ткаченко уточнил, что согласно ст. 381 Гражданского кодекса Украины, собственник имущества вправе требовать устранения препятствий в осуществлении им права пользования и распоряжения своим имуществом.

"Будем решать ситуацию законным способом", – добавил он.