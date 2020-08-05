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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский посмертно наградил военнослужащих, погибших на Донбассе, в том числе военврача Илина

Военный медик Николай Илин, убитый боевиками во время эвакуации тела погибшего товарища, посмертно награжден орденом "За мужество" ІІІ степени. Также в указе президента Владимира Зеленского говорится о посмертном награждении еще четырех военнослужащих.

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Фото: ЕРА (архив)

Президент Украины Владимир Зеленский 5 августа своим указом наградил орденом "За мужество" III степени военнослужащих, погибших в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Среди отмеченных посмертно – военный медик сержант Николай Илин и сержант Ярослав Журавель, принимавшие участие в эвакуации тела разведчика Дмитрия Красногрудя и убитые боевиками.

Лейтенант Красногрудь также в списке награжденных.

Кроме того, Зеленский посмертно наградил старшего солдата Игоря Вивчаренко, погибшего при взрыве миномета во время стрельб 14 апреля, и сержанта Алексея Золина, ставшего жертвой пули вражеского снайпера 19 марта.

13 июля в районе Зайцево Донецкой области офицер 35-й отдельной бригады морской пехоты Красногрудь во время выполнения боевого задания получил смертельное ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Украинская сторона в тот же день договорилась с боевиками об эвакуации тела погибшего и объявлении режима тишины. Но когда группа в белых касках с опознавательными знаками приблизилась к телу офицера, боевики открыли по ней огонь вначале из стрелкового оружия, а затем из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Как рассказал командир 35-й отдельной бригады морской пехоты Николай Палас, первым в группе шел сержант разведвзвода Журавель, который принял на себя огневой удар и был ранен. Военный медик и один из разведчиков пытались оказать помощь раненому сержанту, который отползал навстречу группе. В то же время боевики продолжали вести огонь, в результате чего медик Илин погиб на месте, а офицер разведки получил контузию. Его удалось эвакуировать офицерам инженерно-саперной группы.

Тело военного медика передали ВСУ 17 июля. Его похоронили в Киеве 22 июля.

18 июля боевики "ДНР" заявили, что нашли тело Журавля. Представитель "ДНР" отметил, что обстановка на месте, где был найден военнослужащий, говорит о том, что он погиб не сразу и пытался связаться по радиосвязи с командованием.

Теги: снайпер, боевики, эвакуация, Зайцево, Владимир Зеленский, орден
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