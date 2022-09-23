Зеленский: Россияне не понимают, что протестовать – более безопасно. В Украине они либо погибнут, либо попадут в плен

"Вы видите, что происходит на улицах Российской Федерации... Они боятся, что их бросят за решетку, если они сейчас выйдут на улицу и будут там кричать", – отметил он.
Зеленский подчеркнул, что россияне боятся попасть за решетку из-за протестов, но не понимают, что в противном случае их могут отправить воевать.
"То есть тогда они придут на нашу землю. Им придется стрелять в нас. А нам придется стрелять в них. Отсюда они никуда не попадут: они или погибнут, или будут сдаваться и попадут в плен. Они даже не понимают разницы, что если они сейчас выйдут на улицу – это более безопасно и это нужно. Это демократия. И даже если у тебя ее забрали в такой большой стране, то всех остановить нельзя, их 150 млн человек. Они не понимают риски, потому что еще массово не видели трупы своих граждан", – заявил президент.
Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.
22 сентября появилась информация, что указ Путина содержит закрытый пункт, в котором указывается, что минобороны РФ может призвать до 1 млн резервистов.
После объявления Путиным мобилизации цены на авиабилеты из РФ выросли "до астрономических значений", а СМИ публикуют рекомендации, куда сбежать из РФ. МИД Финляндии сообщил, что в страну из России массово едут мужчины призывного возраста.
В России начались акции против частичной мобилизации. "ОВД-Инфо" сообщало о более чем 1,3 тыс. задержанных в 42 городах.