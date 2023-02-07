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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: СБУ проводит уникальные спецоперации. Некоторые из них изменили картину войны в нашу пользу

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Зеленский считает правильным назначение Малюка на пост главы СБУ. По его словам, Малюк прошел "проверку полномасштабной войной"
Зеленский считает правильным назначение Малюка на пост главы СБУ. По его словам, Малюк прошел "проверку полномасштабной войной"
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая 7 февраля в Верховной Раде, заявил, что Служба безопасности Украины провела спецоперации, которые изменили картину войны в пользу Украины. Видео выступления опубликовано в YouTube Офиса президента.

Он, представляя Василия Малюка как кандидата на пост главы СБУ, заявил, что генерал встал на защиту Украины с первых дней полномасштабной войны и "за время фактического управления службой доказал, что СБУ может быть такой, какой ее хочет видеть народ Украины", а также прошел "проверку полномасштабной войной". Назначение Малюка он назвал "абсолютно правильным и оправданным". 

"Служба безопасности Украины проводит успешные и часто, действительно, уникальные специальные операции. Некоторые из них изменили картину войны в нашу пользу. Коллаборанты на оккупированных территориях поняли. что им не убежать от правосудия. И это тоже одно из достижений нашей Службы безопасности. Нанесены весомые удары по внутреннему врагу, и это отображается, в частности, в решениях СНБО, которые принимаются по материалам СБУ. Удалось построить систему защиты Украины от вражеских спецопераций и противодействия российским спецслужбам", – заявил он. 

По словам Зеленского, в последнем есть "весомая личная заслуга" Малюка.

"Такой курс СБУ должны и будем продолжать", – добавил он. Зеленский также обратил внимание на участие СБУ в процессе освобождения украинцев из российского плена. 

"Вместе с нашей разведкой, Офисом президента и всеми, кто задействован в процессе освобождения наших героев, Служба безопасности дает необходимые нашему государству и семьям героев результаты", – резюмировал он. 

Контекст:

Малюк с марта 2020 года занимал должность первого заместителя главы СБУ. Он стал и.о. главы СБУ 18 июля 2022 года после отставки Ивана Баканова. В октябре Малюк заявлял, что приоритетом в работе СБУ является ее очистка от предателей

1 декабря Малюка повысили в звании до генерал-майора.

7 января Рада проголосовала за назначение Малюка главой СБУ.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, СНБО, разведка, Владимир Зеленский, спецслужбы, война России против Украины, спецоперация, Служба безопасности Украины, Василий Малюк
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