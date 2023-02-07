Зеленский: СБУ проводит уникальные спецоперации. Некоторые из них изменили картину войны в нашу пользу

Он, представляя Василия Малюка как кандидата на пост главы СБУ, заявил, что генерал встал на защиту Украины с первых дней полномасштабной войны и "за время фактического управления службой доказал, что СБУ может быть такой, какой ее хочет видеть народ Украины", а также прошел "проверку полномасштабной войной". Назначение Малюка он назвал "абсолютно правильным и оправданным".

"Служба безопасности Украины проводит успешные и часто, действительно, уникальные специальные операции. Некоторые из них изменили картину войны в нашу пользу. Коллаборанты на оккупированных территориях поняли. что им не убежать от правосудия. И это тоже одно из достижений нашей Службы безопасности. Нанесены весомые удары по внутреннему врагу, и это отображается, в частности, в решениях СНБО, которые принимаются по материалам СБУ. Удалось построить систему защиты Украины от вражеских спецопераций и противодействия российским спецслужбам", – заявил он.

По словам Зеленского, в последнем есть "весомая личная заслуга" Малюка.

"Такой курс СБУ должны и будем продолжать", – добавил он. Зеленский также обратил внимание на участие СБУ в процессе освобождения украинцев из российского плена.

"Вместе с нашей разведкой, Офисом президента и всеми, кто задействован в процессе освобождения наших героев, Служба безопасности дает необходимые нашему государству и семьям героев результаты", – резюмировал он.