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Зеленский: Все, о чем договорились в Вашингтоне, реализуем быстро. Насколько это возможно

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Зеленский рассказал о совещании по итогам визита в США
Зеленский рассказал о совещании по итогам визита в США
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 26 декабря провел совещание по итогам визита в США и реализации достигнутых там договоренностей.

Об этом он рассказал в обращении, опубликованном 26 декабря. 

"Провел сегодня расширенное совещание по итогам визита в США и реализации договоренностей. Времени терять не будем. Все, о чем договорились в Вашингтоне, реализуем быстро. Насколько это возможно", – сообщил президент.

Деталей об этом совещании он не рассказывал. По словам Зеленского, еще одно совещание он провел в понедельник по вопросам, касающимся ситуации в энергетике и инфраструктуре.

Контекст:

21 декабря Зеленский встретился с президентом США Джо Баденом в Белом доме и выступил в Конгрессе США. 

Перед началом переговоров Байден заявил о поддержке Украины США и союзниками. Президент США заявил, что "ждет возможности подписать закон, который предусматривает помощь Украине на $45 млрд".

В день приезда президента Украины США объявили о выделении Украине $1,85 млрд дополнительной военной помощи, включая систему ПВО Patriot. По итогам встреч Зеленский сказал, что "есть и другие" договоренности, детали о которых пообещал рассказать позже.

Для Зеленского это были первая за время вторжения России в Украину зарубежная поездка и третий его визит в США в статусе президента Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Вашингтон, Владимир Зеленский, война России против Украины, визит, встреча
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