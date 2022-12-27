Зеленский: Все, о чем договорились в Вашингтоне, реализуем быстро. Насколько это возможно

Зеленский рассказал о совещании по итогам визита в США Фото: president.gov.ua

Об этом он рассказал в обращении, опубликованном 26 декабря.

"Провел сегодня расширенное совещание по итогам визита в США и реализации договоренностей. Времени терять не будем. Все, о чем договорились в Вашингтоне, реализуем быстро. Насколько это возможно", – сообщил президент.

Деталей об этом совещании он не рассказывал. По словам Зеленского, еще одно совещание он провел в понедельник по вопросам, касающимся ситуации в энергетике и инфраструктуре.