Зеленский: Все, о чем договорились в Вашингтоне, реализуем быстро. Насколько это возможно

Об этом он рассказал в обращении, опубликованном 26 декабря.
"Провел сегодня расширенное совещание по итогам визита в США и реализации договоренностей. Времени терять не будем. Все, о чем договорились в Вашингтоне, реализуем быстро. Насколько это возможно", – сообщил президент.
Деталей об этом совещании он не рассказывал. По словам Зеленского, еще одно совещание он провел в понедельник по вопросам, касающимся ситуации в энергетике и инфраструктуре.
21 декабря Зеленский встретился с президентом США Джо Баденом в Белом доме и выступил в Конгрессе США.
Перед началом переговоров Байден заявил о поддержке Украины США и союзниками. Президент США заявил, что "ждет возможности подписать закон, который предусматривает помощь Украине на $45 млрд".
В день приезда президента Украины США объявили о выделении Украине $1,85 млрд дополнительной военной помощи, включая систему ПВО Patriot. По итогам встреч Зеленский сказал, что "есть и другие" договоренности, детали о которых пообещал рассказать позже.
Для Зеленского это были первая за время вторжения России в Украину зарубежная поездка и третий его визит в США в статусе президента Украины.