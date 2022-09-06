Жданов: Оккупанты могут взять жителей Херсона в заложники

На его взгляд, есть три варианта объяснения решения оккупантов запретить местным жителям пересекать реку Днепр.
"Первый – могут взять в заложники жителей Херсона. Не дать людям эвакуироваться на период активных боевых действий по освобождению города. То есть создать из них живой щит. Второй вариант – оккупанты боятся проникновения туда наших партизан – движения сопротивления. Мы с вами наблюдаем очень активно, что на левом берегу Днепра разворачивается реальная партизанская война. Фактически если она будет очень хорошо организована, то это будет почти второй фронт для российских войск. А такую войну еще никто никогда не вытягивал", – подчеркнул Жданов.
Он также не исключает, что руководство армии РФ пытается психологически давить на своих подчиненных, которые сейчас находятся под Херсоном.
"Третий вариант – это морально-психологическое воздействие на собственные вооруженные силы, показывая рядовым, что бежать некуда. Как в римской армии было – или сражайся, или умри. Так вот они для своих тоже делают такой выбор – или ты погибнешь, или иди и сражайся для того, чтобы украинские войска не могли продвинуться к реке Днепр", – отметил Жданов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
В июне и июле Вооруженные силы Украины уничтожили ряд российских складов боеприпасов в Херсонской области. В августе ВСУ вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения.
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.
4 сентября в соцсетях появились сообщения об освобождении от российских оккупантов ряда населенных пунктов на юге и востоке Украины. Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке ничего об этом не заявлял, однако президент Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что ВСУ освободили один населенный пункт в Донецкой области и два – на юге Украины. Руководство Офиса президента опубликовало фото поднятия украинского флага над Высокопольем Херсонской области.