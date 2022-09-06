Жданов: Оккупанты могут взять жителей Херсона в заложники

На его взгляд, есть три варианта объяснения решения оккупантов запретить местным жителям пересекать реку Днепр.

"Первый – могут взять в заложники жителей Херсона. Не дать людям эвакуироваться на период активных боевых действий по освобождению города. То есть создать из них живой щит. Второй вариант – оккупанты боятся проникновения туда наших партизан – движения сопротивления. Мы с вами наблюдаем очень активно, что на левом берегу Днепра разворачивается реальная партизанская война. Фактически если она будет очень хорошо организована, то это будет почти второй фронт для российских войск. А такую войну еще никто никогда не вытягивал", – подчеркнул Жданов.

Он также не исключает, что руководство армии РФ пытается психологически давить на своих подчиненных, которые сейчас находятся под Херсоном.

"Третий вариант – это морально-психологическое воздействие на собственные вооруженные силы, показывая рядовым, что бежать некуда. Как в римской армии было – или сражайся, или умри. Так вот они для своих тоже делают такой выбор – или ты погибнешь, или иди и сражайся для того, чтобы украинские войска не могли продвинуться к реке Днепр", – отметил Жданов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)