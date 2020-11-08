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7 ноября на акциях протеста в Беларуси задержали 100 человек – правозащитники

По данным правозащитного центра "Весна", в связи с маршем медиков в Минске белорусские силовики задержали 56 человек, задержания также проводились перед традиционным женским маршем.

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Правозащитники сообщили о задержаниях 7 ноября в четырех городах Беларуси
Правозащитники сообщили о задержаниях 7 ноября в четырех городах Беларуси
Фото: ЕРА (архив)

7 ноября в связи с акциями протеста в Беларуси силовики задержали 100 человек. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

56 задержаний произошло перед началом анонсированного на 12.00 в Минске марша медиков.

"Как только люди в белых халатах стали на ступени первой клинической больницы, силовики их задержали. Их доставили в Первомайское и Ленинское РУВД", – рассказали правозащитники.

Ранее была информация о 40 задержанных.

Еще 34 человека были задержаны перед началом традиционного субботнего женского марша, который был запланирован на 14.00. "Весна" отмечает, что силовики забирали и "случайных прохожих".

Кроме того, по данным правозащитников, известны факты задержаний людей в Могилеве, Бресте, Каменце, а также пяти музыкантов, которые проводили дворовые концерты в Минске.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Теги: Беларусь, правозащитники, Минск, задержание, музыкант, силовики, акции протеста, протесты в Беларуси
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