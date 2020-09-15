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Адвокат Колесниковой подал ходатайство о прекращении уголовного преследования

Защита белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой считает, что в ее публичных выступлениях не было призывов к захвату власти и совершению других действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.

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Адвокат Колесниковой подал жалобу на то, что не проведена судебно-медицинская экспертиза для фиксации телесных повреждений
Адвокат Колесниковой подал жалобу на то, что не проведена судебно-медицинская экспертиза для фиксации телесных повреждений
Фото: EPA

Адвокат белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой 15 сентября подал ходатайство о прекращении уголовного преследования. Информация об этом опубликована на странице Колесниковой в Facebook, которую с 12 сентября ведет сестра оппозиционерки Татьяна Хомич.

"Защита считает, что в публичных выступлениях Марии не содержится призывов к захвату государственной власти или совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. Все выступления Марии доступны в интернете. В каждом из них она подчеркивает о недопустимости насилия, совершения иных противоправных действий", – отмечено в сообщении.

Адвокат оппозиционерки также подал жалобу на то, что не проведена судебно-медицинская экспертиза для фиксации телесных повреждений.

https://www.facebook.com/maria.kalesnikava/posts/10157269216421962

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Утром 7 сентября в Минске неизвестные задержали и увезли Колесникову. Кроме того, на связь перестали выходить пресс-секретарь координационного совета оппозиции Антон Родненков, а также исполнительный секретарь совета Иван Кравцов.

Белорусские пограничники 8 сентября рассказали, что Кравцов, Родненков и Колесникова утром проходили пограничный контроль на белорусско-украинской границе. Изначально представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский говорил, что границу пересекли все трое. Потом он заявил, что Колесникову "выпихнули" из машины на границе, а Родненкову и Кравцову удалось бежать в Украину. Женщину задержали.

Госпогранслужба Украины позже сообщила, что Родненков и Кравцов находятся в Украине, а Колесникова в украинский пункт пропуска не прибывала. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что всех троих выдворяли насильно, чтобы скомпрометировать белорусскую оппозицию. Колесникову, по его словам, не смогли выдворить, так как "эта смелая женщина совершила действия по предотвращению ее перемещения через границу".

Позже Кравцов и Родненков рассказали, что их задержали в Минске и провезли через белорусский пограничный пункт. Когда они уже находились на нейтральной территории, к ним силой посадили Колесникову – она кричала, что никуда не поедет, после чего порвала свой паспорт, вылезла через окно автомобиля и направилась обратно к белорусской границе.

Колесникову подозревают в попытке захвата власти.

14 сентября адвокат представителя объединенной оппозиции Беларуси Людмила Казак сообщила об ухудшении состояния здоровья Колесниковой.

Теги: Беларусь, оппозиция, адвокат, Мария Колесникова, протесты в Беларуси
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