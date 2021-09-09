Аэропорт Кабула возобновил работу

Первый после возобновления работы аэропорта рейс вылетел в Катар Фото: ЕРА

Первый после завершения вывода американских войск полет из Кабула совершила авиакомпания Qatar Airways. Чартерный рейс забрал из Афганистана около 200 человек.

Среди людей, которые вылетели на борту этого самолета, есть иностранцы, в частности 13 граждан Нидерландов. Министр иностранных дел этой страны Сигрид Кааг в Twitter поблагодарила Катар за помощь в эвакуации этих людей.

13 Dutch nationals have left #Afghanistan and are on their way to #Qatar. Thank you to @MBA_AlThani_ and Qatar for making this possible. Most grateful to you. — Sigrid Kaag (@ministerBZ) September 9, 2021

Этот рейс направился в столицу Катара Доху. Следующий запланирован на 10 сентября.