Руководители "Талибана" запретили своим боевикам стрелять в воздух на праздничных мероприятиях

Боевики устроили праздничную стрельбу в Кабуле после объявления о захвате провинции Панджшер Фото: ЕРА

"Моджахеды Исламского Эмирата [Афганистан] часто стреляют в воздух на свадьбах и торжествах в Кабуле и других городах. Это приводит к гибели, ранениям и страху многих мирных жителей", – говорится в указании комиссии по военным делам талибов, которую опубликовал Муджахид.

Командирам бригад поручили немедленно арестовывать и обезоруживать стреляющих в воздух.

"Начальникам полиции Кабула и провинций, а также сотрудникам разведки дано указание принять немедленные и решительные меры для выявления и наказания этих лиц", – говорится в тексте документа.

Такое распоряжение руководство "Талибана" издало после того, как вечером 3 сентября боевики устроили праздничную стрельбу в Кабуле после объявления о захвате афганской провинции Панджшер. В результате стрельбы погибли как минимум 17 человек, еще 41 получил ранения.

Силы Национального фронта сопротивления Ахмада Масуда опровергали информацию о захвате Панджшера боевиками движения "Талибан".