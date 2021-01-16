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Байден назвал кандидатов на ключевые должности в Госдепартаменте США

Избранный президент США Джо Байден рассказал, кого назначит на должности заместителей нового госсекретаря Энтони Блинкена.

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Названы кандидаты на должности заместителей нового госсекретаря
Названы кандидаты на должности заместителей нового госсекретаря
Фото: depositphotos.com

Избранный президент США Джо Байден объявил кандидатов на ключевые посты в Госдепартаменте США. Он представил претендентов на посты заместителей нового госсекретаря Энтони Блинкена. Об этом 16 января сообщили в пресс-службе Байдена.

Официальный представитель Госдепартамента США в 2011–2013 годах, а затем помощник государственного секретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд выдвинута на пост замгоссекретаря по политическим вопросам, сообщили в пресс-службе.

Выдвинутая на пост первого замгоссекретаря Венди Шерман, как и Нуланд, занимала ключевые позиции в Госдепе США при президенте Бараке ОбамеШерман ранее работала заместителем государственного секретаря по политическим вопросам в администрации Обамы и была ведущим переговорщиком по соглашению с Ираном.

Бонни Дженкинс выдвинули на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности. Она основатель и исполнительный директор организации "Цветные женщины за мир, безопасность и трансформацию конфликтов".

Брайан Маккеон будет назначен заместителем госсекретаря по управлению и ресурсам. Он работал с Байденом более 25 лет в Сенате, Белом доме и во время президентской кампании, говорится в сообщении.

"Это команда опытных, проверенных в кризисы лидеров с разнообразным опытом и свежими взглядами, готовых вдохнуть новую жизнь в Госдепартамент и дипломатию США с помощью внешней политики, которая приносит пользу американскому народу", – говорится в сообщении.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а действующий президент Дональд Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии. Он раскритиковал попытки Трампа оспорить результаты выборов.

Трамп отказывается признать поражение на выборах и пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов. Его личный адвокат Рудольф Джулиани обещал, что команда юристов главы Белого дома продолжит подавать иски.

Официально победителя выборов объявят на совместном заседании Конгресса 6 января. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

23 ноября Байден подтвердил, что кандидатом на пост главы Государственного департамента США станет Блинкен.

Байден также объявил кандидатов на должности руководителей министерств и ведомств экономико-финансового блока в правительстве.

Теги: США, Джо Байден, Виктория Нуланд, выборы в США, Венди Шерман
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