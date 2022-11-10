Байден считает, что стоит обратить внимание на связи Маска с другими странами

"Я думаю, что сотрудничество Илона Маска и/или технические отношения с другими странами заслуживают внимания. Делает он что-то неподобающее или нет, я этого не утверждаю. Я полагаю, что на это стоит обратить внимание", – сказал он.

Когда у Байдена спросили, каким образом следует обратить внимание на Маска, тот ответил: "Есть много способов".