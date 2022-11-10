Байден считает, что стоит обратить внимание на связи Маска с другими странами

"Я думаю, что сотрудничество Илона Маска и/или технические отношения с другими странами заслуживают внимания. Делает он что-то неподобающее или нет, я этого не утверждаю. Я полагаю, что на это стоит обратить внимание", – сказал он.
Когда у Байдена спросили, каким образом следует обратить внимание на Маска, тот ответил: "Есть много способов".
О том, что Белый дом обсуждает возможную проверку Маска на предмет угрозы национальной безопасности, 21 октября сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники. По их данным, объектом внимания властей могла стать сделка по покупке социальной сети Twitter, в которой, помимо Маска, участвует группа иностранных инвесторов, а также заявления бизнесмена о работе в Украине спутниковой сети Starlink, которой управляет его компания SpaceX.
Маск объявил о покупке Twitter в апреле за $43,4 млрд. 27 октября Маск завершил сделку по покупке соцсети. В тот же день он уволил четырех топ-менеджеров Twitter, в целом бизнесмен собирался уволить 3700 сотрудников.
В начале октября в Financial Times вышла статья о том, что украинские военнослужащие сообщают о перебоях в работе Starlink. Проблемы фиксировались якобы на юге Украины – в районе Херсонской и Запорожской областей, а также вдоль линии фронта в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.
14 октября стало известно, что компания SpaceX еще в сентябре сообщила министерству обороны США, что не будет больше оплачивать работу систем спутниковой связи Starlink в Украине. Сам Маск это подтвердил. Позже он решил продолжить финансирование своего интернета в Украине.