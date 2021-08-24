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Бывший министр Афганистана устроился работать в Германии курьером. Для этого он купил подержанный велосипед

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Садаат учился в Оксфордском университете
Садаат учился в Оксфордском университете
Фото: da.azadiradio.com

Бывший министр коммуникаций и информационных технологий Афганистана Сайед Ахмад Шах Садаат устроился на работу курьером в Германии. Об этом он рассказал в интервью немецкой газете Leipziger Volkszeitung, которое вышло 21 августа.

50-летний Садаат уехал из страны в немецкую федеральную землю Саксония в декабре 2020 года и поселился в Лейпциге. Он купил подержанный велосипед, чтобы зарабатывать на жизнь. За аренду квартиры на востоке города он платит €400.

Когда у бывшего афганского министра закончились деньги, он нашел работу курьером в службе доставки компании Lieferando.

По его словам, в Германии он чувствует себя в безопасности, поскольку полиция и политики не коррумпированы. В Афганистане "дела обстоят иначе, и очевидно, это его погубит", сказал экс-министр.

EHA News опубликовало в Twitter фотографии Садаата во время его работы. 

Экс-министр сказал, что хотел бы сэкономить, пойти на курсы немецкого языка и повышения квалификации. В интервью изданию он признался, что мечтает устроиться на работу в немецкую телекомпанию Telekom.

В Афганистане Садаат пытался запустить китайский спутник, чтобы обеспечить сотовой связью сельские районы страны. О его отставке объявили в 2018 году, уточнило издание.

Члены афганского правительства начали выводить деньги из министерств. Так они хотели обезопасить себя, если талибы придут к власти. Садаат заявил, что он не разделял эту инициативу. Из-за этого правительство бывшего президента Ашрафа Гани вынудило его уйти в отставку.

Контекст:

До афганского правительства Садаат работал в телекоммуникационных компаниях в Италии, Великобритании и Швейцарии. Он учился в Оксфордском университете.

Практически весь Афганистан талибы взяли под контроль к 15 августа, в том числе столицу Кабул. В этот же день Гани бежал за границу.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. По данным СМИ, взлетной полосой пользуются только военные самолеты.

Несколько стран (США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации. В Пентагоне заявляли, что планируют создать возможности, чтобы вывозить из Афганистана до 5 тыс. человек в день. После захвата страны талибами из Афганистана, по оценкам НАТО, эвакуировались 18 тыс. человек.

Теги: Германия, Афганистан, Талибан, талибы, Кабул, курьез, Лейпциг
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