Европарламент планирует инициировать судебный процесс против Лукашенко

"Через год после фальсифицированных выборов обстановка в Беларуси остается плачевной. Режим Лукашенко продолжает систематические попытки заглушить все сохранившиеся независимые голоса в стране – независимую прессу, правозащитников и гражданское общество", – заявила во время дебатов еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

По ее данным, в Беларуси насчитывается более 700 политзаключенных.

Депутат от Литвы Андрюс Кубилюс предложил вынести преступления Лукашенко на рассмотрение Международного уголовного суда. Эту идею поддержал ряд депутатов.

"Мы должны инициировать судебный процесс лично против Лукашенко и предъявить ему обвинение в пытках его же граждан. Доказательства для этого имеются", – уверен евродепутат Сергей Лагодинский из Германии.

В Европарламенте отметили, что необходимо провести дебаты по этому вопросу в Совете Безопасности ООН.