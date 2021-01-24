Facebook заблокировал страницу главы "Роскосмоса". Накануне он заявлял, что "американцы окончательно охамели"

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что его страницу в Facebook заблокировали из-за того, что он опубликовал "пост, который нарушает нормы сообщества". В публикации он назвал американцев "охамевшими" и "хреновыми учителями".

Рогозин: Учителя вы хреновые, такой бардак на весь мир у себя устроили Фото: EPA

Компания Facebook 23 января на 24 часа заблокировала страницу генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Это произошло после того, как он прокомментировал публикацию экс-посла США в России Майкла Макфола. Об этом Рогозин заявил "РИА Новости".

По его словам, доступ к странице ограничили на сутки, потому что "пост нарушает нормы сообщества". Он отметил, что публикацию скрыли.

Ранее Макфол опубликовал в Twitter несколько постов на тему демократии в России, в частности об российском оппозиционере Алексее Навальном и массовых акциях протеста, которые прошли в его поддержку 23 января.

"Российские мирные демонстранты стремились к свободным и справедливым выборам и соблюдению основных прав человека", – заявил он.

Those who used violence, including killing a police officer, to storm the US Capitol we’re trying to overturn a free and fair election. Russian peaceful protestors were seeking to have a free & fair election & other basic human rights. No double standards Timmy. https://t.co/IZFCjUGxz0 — Michael McFaul (@McFaul) January 24, 2021

Рогозин в ответ на заявление Макфола призвал США не вмешиваться во внутренние дела РФ. Он заявил, что Макфол в своем Twitter приветствует "Свободную Навальнию".