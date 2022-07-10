Франция готовится к полному прекращению поставок российского газа

"Я думаю, что полное прекращение поставок российского газа вполне реально… И нам нужно подготовиться к этому сценарию", – сказал он в кулуарах деловой и экономической конференции на юге Франции.

Министр также назвал прекращение поставок российского газа "наиболее вероятным сценарием".

Ле Мэр сказал, что первой линией обороны страны в этом контексте является сокращение потребления энергии домохозяйствами и предприятиями, а затем строительство новой инфраструктуры, например плавучего завода, куда сможет поступать сжиженный природный газ, поставляемый из-за рубежа.

По словам министра, правительство также рассматривает компанию за компанией, чтобы увидеть, какие из них могут быть вынуждены снизить производство для экономии энергии, если это необходимо.

Как отмечает Reuters, около 17% газа поступает во Францию из России, поэтому эта страна меньше зависит от российского газа, чем некоторые из ее соседей. Однако прекращение поставок российского газа особенно проблематично сейчас, так как атомная энергетика Франции будет с трудом справляться с этой проблемой, поскольку многие реакторы в настоящее время находятся на техническом обслуживании.