Франция готовится к полному прекращению поставок российского газа

"Я думаю, что полное прекращение поставок российского газа вполне реально… И нам нужно подготовиться к этому сценарию", – сказал он в кулуарах деловой и экономической конференции на юге Франции.
Министр также назвал прекращение поставок российского газа "наиболее вероятным сценарием".
Ле Мэр сказал, что первой линией обороны страны в этом контексте является сокращение потребления энергии домохозяйствами и предприятиями, а затем строительство новой инфраструктуры, например плавучего завода, куда сможет поступать сжиженный природный газ, поставляемый из-за рубежа.
По словам министра, правительство также рассматривает компанию за компанией, чтобы увидеть, какие из них могут быть вынуждены снизить производство для экономии энергии, если это необходимо.
Как отмечает Reuters, около 17% газа поступает во Францию из России, поэтому эта страна меньше зависит от российского газа, чем некоторые из ее соседей. Однако прекращение поставок российского газа особенно проблематично сейчас, так как атомная энергетика Франции будет с трудом справляться с этой проблемой, поскольку многие реакторы в настоящее время находятся на техническом обслуживании.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
По данным "Русской службы BBC", до недавнего времени ЕС покупала в России около 40% всего газа. Частично заменить российские нефть и газ ЕС собирается за счет увеличения закупок в других странах, прежде всего в США и на Ближнем Востоке. В планах ЕС потратить дополнительно более €200 млрд, чтобы полностью отказаться от российского ископаемого топлива уже к 2027 году, отмечает СМИ.
27 апреля Болгария и Польша стали первыми странами, которым "Газпром" перестал поставлять газ из-за отказа платить в рублях. В мае Россия остановила поставки газа в Финляндию и Нидерланды, с 1 июня – в Данию. Эти страны тоже отказались платить в рублях.
Евросоюз разработал план замещения российского газа. Он предусматривает поставки 50 млн м³ сжиженного газа из США или Катара и еще 10 млн м³ газа – по имеющимся трубопроводам. Также Еврокомиссия заявляла, что из-за дефицита российского топлива электростанции стран ЕС будут переходить на уголь.
14-го и 15 июня российский "Газпром" дважды объявил о снижении объемов прокачки газа в Европу через трубопровод "Северный поток" – с 16 июня до 67 млн м³ в сутки.
Уполномоченный Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон 25 июня заявила, что 12 стран Евросоюза полностью или частично остались без газа из России. В то же время ЕС достиг соглашения об увеличении поставок газа с Израилем, Египтом и Норвегией, на финишной прямой – переговоры с Азербайджаном, отметила Симсон, подчеркнув, что в мае уже удалось поставить рекордные 12,8 млрд м³.