ГОРДОН
 
 
МИР

Франция готовится к полному прекращению поставок российского газа

Около 17% газа поступает во Францию из России
Около 17% газа поступает во Францию из России
Фото: depositphotos.com

Французское правительство готовится к полному прекращению поставок российского газа. Об этом заявил 10 июля министр финансов Франции Брюно Ле Мэр, его цитирует Reuters.

"Я думаю, что полное прекращение поставок российского газа вполне реально… И нам нужно подготовиться к этому сценарию", – сказал он в кулуарах деловой и экономической конференции на юге Франции.

Министр также назвал прекращение поставок российского газа "наиболее вероятным сценарием".

Ле Мэр сказал, что первой линией обороны страны в этом контексте является сокращение потребления энергии домохозяйствами и предприятиями, а затем строительство новой инфраструктуры, например плавучего завода, куда сможет поступать сжиженный природный газ, поставляемый из-за рубежа.

По словам министра, правительство также рассматривает компанию за компанией, чтобы увидеть, какие из них могут быть вынуждены снизить производство для экономии энергии, если это необходимо.

Как отмечает Reuters, около 17% газа поступает во Францию из России, поэтому эта страна меньше зависит от российского газа, чем некоторые из ее соседей. Однако прекращение поставок российского газа особенно проблематично сейчас, так как атомная энергетика Франции будет с трудом справляться с этой проблемой, поскольку многие реакторы в настоящее время находятся на техническом обслуживании.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

По данным "Русской службы BBC", до недавнего времени ЕС покупала в России около 40% всего газа. Частично заменить российские нефть и газ ЕС собирается за счет увеличения закупок в других странах, прежде всего в США и на Ближнем Востоке. В планах ЕС потратить дополнительно более €200 млрд, чтобы полностью отказаться от российского ископаемого топлива уже к 2027 году, отмечает СМИ.

27 апреля Болгария и Польша стали первыми странами, которым "Газпром" перестал поставлять газ из-за отказа платить в рублях. В мае Россия остановила поставки газа в Финляндию и Нидерланды, с 1 июня – в Данию. Эти страны тоже отказались платить в рублях.

Евросоюз разработал план замещения российского газа. Он предусматривает поставки 50 млн м³ сжиженного газа из США или Катара и еще 10 млн м³ газа – по имеющимся трубопроводам. Также Еврокомиссия заявляла, что из-за дефицита российского топлива электростанции стран ЕС будут переходить на уголь.

14-го и 15 июня российский "Газпром" дважды объявил о снижении объемов прокачки газа в Европу через трубопровод "Северный поток" – с 16 июня до 67 млн м³ в сутки.

Уполномоченный Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон 25 июня заявила, что 12 стран Евросоюза полностью или частично остались без газа из России. В то же время ЕС достиг соглашения об увеличении поставок газа с Израилем, Египтом и Норвегией, на финишной прямой – переговоры с Азербайджаном, отметила Симсон, подчеркнув, что в мае уже удалось поставить рекордные 12,8 млрд м³.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Франция, газ, Брюно Ле Мэр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Солист Måneskin на концерте в Риме обматерил Путина в присутствии танцующей Джоли. Видео
Солист Måneskin на концерте в Риме обматерил Путина в присутствии танцующей Джоли. Видео
"Теперь это просто воспоминания". Зарицкая сообщила, что российские оккупанты уничтожили школу, в которой она училась
"Теперь это просто воспоминания". Зарицкая сообщила, что российские оккупанты уничтожили школу, в которой она училась
"Когда сказал, что я из Украины, в глазах Мартина увидел сочувствие". Украинский музыкант рассказал, как оказался на одной сцене с Coldplay
"Когда сказал, что я из Украины, в глазах Мартина увидел сочувствие". Украинский музыкант рассказал, как оказался на одной сцене с Coldplay G
Галина ГРИШИНА
"Представьте, раненый приходит в сознание и слышит русский язык". Парамедик рассказал, почему они говорят на фронте только на украинском
"Представьте, раненый приходит в сознание и слышит русский язык". Парамедик рассказал, почему они говорят на фронте только на украинском
"Легко собирать деньги с теми, кому доверяешь". Хлывнюк анонсировал создание собственного благотворительного фонда
"Легко собирать деньги с теми, кому доверяешь". Хлывнюк анонсировал создание собственного благотворительного фонда
"Продолжает петь в российских городах, как ни в чем не бывало". Осадчая показала, как Повалий развлекает публику страны-агрессора
"Продолжает петь в российских городах, как ни в чем не бывало". Осадчая показала, как Повалий развлекает публику страны-агрессора
Арфуш о решении EBU проводить "Евровидение" в другой стране: Миллионы тратили свои деньги ради победы Украины, а им говорят: "Пошли вы все"
Арфуш о решении EBU проводить "Евровидение" в другой стране: Миллионы тратили свои деньги ради победы Украины, а им говорят: "Пошли вы все"
"Украина принадлежит нам". Катерина Прокопенко посвятила своему мужу – командиру полка "Азов" новую иллюстрацию
"Украина принадлежит нам". Катерина Прокопенко посвятила своему мужу – командиру полка "Азов" новую иллюстрацию
  Украинский режиссер Нариман Алиев выставил на аукцион сценарий фильма "Домой". Вырученные деньги передаст ВСУ
  Украинский режиссер Нариман Алиев выставил на аукцион сценарий фильма "Домой". Вырученные деньги передаст ВСУ
"Как это искренне. Нашим героям нужна такая поддержка". Полякова выступила с концертом для украинских защитников. Видео
"Как это искренне. Нашим героям нужна такая поддержка". Полякова выступила с концертом для украинских защитников. Видео
В Минюсте Украины рассказали, в какой области больше всего было зарегистрировано браков за время войны
В Минюсте Украины рассказали, в какой области больше всего было зарегистрировано браков за время войны
"Кайфовая пара", "И любовь искренняя". Галкин показал ролик о жизни с Пугачевой
"Кайфовая пара", "И любовь искренняя". Галкин показал ролик о жизни с Пугачевой
"Харьковчане – это железо". Крупин впервые после начала войны вернулся в родной Харьков и спел в центре города под гитару. Видео
"Харьковчане – это железо". Крупин впервые после начала войны вернулся в родной Харьков и спел в центре города под гитару. Видео
Coldplay спела в Варшаве "Обійми мене" вместе с украинским уличным музыкантом. Видео
Coldplay спела в Варшаве "Обійми мене" вместе с украинским уличным музыкантом. Видео
  Зеленская: Говорить, что наша семья воссоединилась, пока что рановато
  Зеленская: Говорить, что наша семья воссоединилась, пока что рановато
СМИ в РФ обнародовали список из 30 российских исполнителей, концерты которых запрещено проводить в России
СМИ в РФ обнародовали список из 30 российских исполнителей, концерты которых запрещено проводить в России
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Представьте, раненый приходит в сознание и слышит русский язык". Парамедик рассказал, почему они говорят на фронте только на украинском (150941)
2
Козловский о своем выступлении в РФ на 9 мая: Простите. Я сам себя проклинаю за это (131853)
3
"У нас только Путина можно выбрать, а у них еще и температуру". Звезды "Квартала 95" показали, как жена оккупанта изучает инструкцию к "отжатой на Украине стиралке" (71884)
4
Гордон поддержал Джонсона, опубликовав свое фото с прической, как у британского премьер-министра (54533)
5
Tarabarova: Наша семья в таком кризисе еще не была ни разу. Пока что мы не придумали, как зарабатывать (41000)
6
"Украина принадлежит нам". Катерина Прокопенко посвятила своему мужу – командиру полка "Азов" новую иллюстрацию (20022)
7
Литковская вышла замуж за экс-секретаря СНБО Данилюка. На свадьбе засветился мэр Киева Кличко. Фото (19607)
8
"Продолжает петь в российских городах, как ни в чем не бывало". Осадчая показала, как Повалий развлекает публику страны-агрессора (16176)
 
 
 
 