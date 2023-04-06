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Генсек НАТО предостерег Китай от "исторической ошибки" в связях с РФ

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Столтенберг: Китай отказывается осуждать российскую агрессию. Это перекликается с российской пропагандой
Столтенберг: Китай отказывается осуждать российскую агрессию. Это перекликается с российской пропагандой
Фото: EPA

Любая попытка Китая предоставить России военную помощь будет иметь серьезные последствия. Об этом заявил 5 апреля генсек НАТО на конференции после встречи министров иностранных дел стран НАТО, его выступление опубликовано на сайте Альянса.

"Китай отказывается осуждать российскую агрессию. Это перекликается с российской пропагандой. И это поддерживает экономику России", – отметил он.

По словам Столтенберга, Китай и Россия также активизируют совместную военную деятельность в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Союзники ясно дали понять, что любое предоставление Китаем смертоносной помощи России было бы исторической ошибкой с серьезными последствиями. В то время, когда Пекин и Москва сопротивляются международному порядку, основанному на правилах, еще более важно, чтобы мы продолжали стоять вместе. Как союзники по НАТО", – подчеркнул генсек.

Столтенберг добавил, что до сих пор НАТО не удалось подтвердить предоставление какой-либо летальной помощи от Китая России, но Альянс очень внимательно следит за этим.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину демонстрирует нейтральную позицию и прямо не осуждает действия Москвы.

По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины, а китайские компании, в том числе связанные с правительством, в 2022 году отправили в Россию около 1 тыс. штурмовых винтовок, более 12 тонн бронежилетов и запчасти для беспилотников.

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заверил украинского коллегу Дмитрия Кулебу, что Китай не будет поставлять оружие России, и пока Киев не видел доказательств того, что такие поставки проводились, сообщал Кулеба в 20-х числах марта. 

30 марта минобороны Китая заявило о готовности сотрудничать с российскими военными по нескольким направлениям.

В украинской разведке считают, что вряд ли стоит опасаться поставок оружия России из Китая. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, НАТО, оружие, Йенс Столтенберг, Пекин
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