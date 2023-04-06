Генсек НАТО предостерег Китай от "исторической ошибки" в связях с РФ

"Китай отказывается осуждать российскую агрессию. Это перекликается с российской пропагандой. И это поддерживает экономику России", – отметил он.
По словам Столтенберга, Китай и Россия также активизируют совместную военную деятельность в Индо-Тихоокеанском регионе.
"Союзники ясно дали понять, что любое предоставление Китаем смертоносной помощи России было бы исторической ошибкой с серьезными последствиями. В то время, когда Пекин и Москва сопротивляются международному порядку, основанному на правилах, еще более важно, чтобы мы продолжали стоять вместе. Как союзники по НАТО", – подчеркнул генсек.
Столтенберг добавил, что до сих пор НАТО не удалось подтвердить предоставление какой-либо летальной помощи от Китая России, но Альянс очень внимательно следит за этим.
Китай с начала нападения РФ на Украину демонстрирует нейтральную позицию и прямо не осуждает действия Москвы.
По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины, а китайские компании, в том числе связанные с правительством, в 2022 году отправили в Россию около 1 тыс. штурмовых винтовок, более 12 тонн бронежилетов и запчасти для беспилотников.
Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заверил украинского коллегу Дмитрия Кулебу, что Китай не будет поставлять оружие России, и пока Киев не видел доказательств того, что такие поставки проводились, сообщал Кулеба в 20-х числах марта.
30 марта минобороны Китая заявило о готовности сотрудничать с российскими военными по нескольким направлениям.
В украинской разведке считают, что вряд ли стоит опасаться поставок оружия России из Китая. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк.