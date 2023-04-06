Генсек НАТО предостерег Китай от "исторической ошибки" в связях с РФ

"Китай отказывается осуждать российскую агрессию. Это перекликается с российской пропагандой. И это поддерживает экономику России", – отметил он.

По словам Столтенберга, Китай и Россия также активизируют совместную военную деятельность в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Союзники ясно дали понять, что любое предоставление Китаем смертоносной помощи России было бы исторической ошибкой с серьезными последствиями. В то время, когда Пекин и Москва сопротивляются международному порядку, основанному на правилах, еще более важно, чтобы мы продолжали стоять вместе. Как союзники по НАТО", – подчеркнул генсек.

Столтенберг добавил, что до сих пор НАТО не удалось подтвердить предоставление какой-либо летальной помощи от Китая России, но Альянс очень внимательно следит за этим.