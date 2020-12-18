ГОРДОН
 
 
МИР

Китай собирается привить от COVID-19 около 50 млн человек к началу февраля – СМИ

Пекин планирует привить не менее 50 млн человек в два этапа. Для этого первые 50 млн доз вакцины хотят ввести к 15 января, а вторые – к 5 февраля, пишет издание South China Morning Post.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Sinovac Biotech разрабатывает вакцину от коронавируса под названием CoronaVac
Sinovac Biotech разрабатывает вакцину от коронавируса под названием CoronaVac
Фото: ЕРА

Китайские власти планируют к Новому году по лунному календарю (Празднику весны) вакцинировать от коронавируса не менее 50 млн человек, сообщило 17 декабря издание South China Morning Post со ссылкой на специалистов по здравоохранению.

В среду, 16 декабря, официальных представителей центров по контролю и профилактике заболеваний по всей стране пригласили на обучающую встречу перед массовой вакцинацией, пишет издание.

Чтобы провести вакцинацию такого количества людей, Пекин хочет ввести 100 млн доз вакцины китайских фирм Sinopharm и Sinovac Biotech в два этапа. Даты начала вакцинации могут меняться в зависимости от провинции. Первые 50 млн доз введут к 15 января, а вторые – к 5 февраля, сообщил специалист по здравоохранению, знакомый с ходом встречи.

Вакцину получат высокоприоритетные группы. В Китае такими считаются медицинские работники, полицейские, пожарные, таможенники, грузчики, работники транспорта и логистики, пограничники, персонал домов престарелых, работники похоронных бюро, санитарные и коммунальные работники и те, кому нужно ехать за границу по работе или учебе. Остальное население Китая собираются прививать после лунного Нового года. В этом году он выпадает на 12 февраля, сообщило South China Morning Post.

Китай спешит начать вакцинацию населения до лунного Нового года из-за того, что по традиции на этот праздник люди собираются вместе. Жители страны активно мигрируют, наблюдаются большие скопления людей, что создает благоприятные условия для распространения коронавируса.

Китайская компания Sinovac Biotech разрабатывает вакцину от коронавируса под названием CoronaVac. Препарат уже проходит третью фазу глобальных клинических испытаний в Бразилии, Индонезии и Турции. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа говорил, что граждан Турции будут бесплатно вакцинировать от коронавирусной инфекции.

Представитель Национальной комиссии по здравоохранению КНР Чжэн Чжунвэй говорил в сентябре, что жителей Китая прививали экспериментальной вакциной против COVID-19 с июля. По словам помощника генерального директора ВОЗ Марианжелы Симао, у Китая есть автономное право использовать медицинские препараты в чрезвычайных ситуациях, что не требует утверждения.

Первый случай заражения новым коронавирусом в Китае зарегистрировали 17 ноября 2019 года. Сам вирус вышел за пределы страны как минимум на два месяца раньше и распространился по всему миру. По состоянию на 18 декабря подтверждено уже почти 75 млн случаев заражения в 191 стране мира; от болезни или вызванных ею осложнений скончались 1,66 млн человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. Выздоровели 42,3 млн больных.

Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией 11 марта 2020 года.

Теги: Китай, Новый год, ВОЗ, вакцинация, инфекция, власть, население, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
63-летний Лундгрен тайно женился на ровеснице дочери – СМИ
63-летний Лундгрен тайно женился на ровеснице дочери – СМИ
55-летняя Виола Дэвис удивила поклонников стройностью
55-летняя Виола Дэвис удивила поклонников стройностью
Вику из "НеАнгелов" атаковали бабочки
Вику из "НеАнгелов" атаковали бабочки
Успенская заговорила на украинском языке
Успенская заговорила на украинском языке
"Похудела очень". Фаны Тины Кароль обсуждают ее изменившуюся фигуру
"Похудела очень". Фаны Тины Кароль обсуждают ее изменившуюся фигуру
"Хочется уже ходить без боли". Повалий после перелома ноги передвигается с помощью трости
"Хочется уже ходить без боли". Повалий после перелома ноги передвигается с помощью трости
Рики Мартин и его супруг показали подросшего сына
Рики Мартин и его супруг показали подросшего сына
Шарапова и Гилкс объявили о помолвке
Шарапова и Гилкс объявили о помолвке
"Могла бы стать матушкой!". Слава из "НеАнгелов" впервые показала первого мужа, который был до Каминского
"Могла бы стать матушкой!". Слава из "НеАнгелов" впервые показала первого мужа, который был до Каминского
Путин прокомментировал скандал с мастурбацией Дзюбы
Путин прокомментировал скандал с мастурбацией Дзюбы
"Успела долететь до того, как закрыли аэропорты". Орбакайте показала прогулку по пустым улицам Нью-Йорка во время снежной бури
"Успела долететь до того, как закрыли аэропорты". Орбакайте показала прогулку по пустым улицам Нью-Йорка во время снежной бури
Шакира показала тренировку на роллердроме
Шакира показала тренировку на роллердроме
  "Это похоже на средний палец". Голдберг заступилась за Круза после его нецензурной брани в адрес съемочной группы фильма "Миссия невыполнима 7"
  "Это похоже на средний палец". Голдберг заступилась за Круза после его нецензурной брани в адрес съемочной группы фильма "Миссия невыполнима 7"
"Счастлива – это мягко сказано". 25-летняя дочь Абрамовича впервые показала бойфренда
"Счастлива – это мягко сказано". 25-летняя дочь Абрамовича впервые показала бойфренда
"25 плюс 20". Йовович показала, как отмечает 45-летие
"25 плюс 20". Йовович показала, как отмечает 45-летие
Клуни прокомментировал нецензурное высказывание Круза, адресованное съемочной группе
Клуни прокомментировал нецензурное высказывание Круза, адресованное съемочной группе
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Если бы Миронов выжил, это был бы даун 100-процентный". Ширвиндт рассказал о диагнозе и смерти актера
"Если бы Миронов выжил, это был бы даун 100-процентный". Ширвиндт рассказал о диагнозе и смерти актера
  "Он меня столько раз посылал на три буквы!" Ахеджакова расплакалась на похоронах Гафта, назвав его самым красивым мужчиной своего поколения
"Он меня столько раз посылал на три буквы!" Ахеджакова расплакалась на похоронах Гафта, назвав его самым красивым мужчиной своего поколения
Как выглядит сваха жены Медведчука. Опубликованы фото
Как выглядит сваха жены Медведчука. Опубликованы фото
"Вот это рот!", "Главное не ...бнуться совсем". Королева рассказала, что ей доставляет удовольствие
"Вот это рот!", "Главное не ...бнуться совсем". Королева рассказала, что ей доставляет удовольствие
"Нелепое фото", "Зачем такие жертвы?" В сети обсуждают снимок уставшей 70-летней Бабкиной
"Нелепое фото", "Зачем такие жертвы?" В сети обсуждают снимок уставшей 70-летней Бабкиной
"Раздвинутые ноги вызывают полный восторг". Джанабаева продемонстрировала еще более откровенную позу
"Раздвинутые ноги вызывают полный восторг". Джанабаева продемонстрировала еще более откровенную позу
"Смотрю, Константин что-то совсем постарел... А потом... О, это чужой дед". Брежнева шокировала фанов вальяжным снимком
"Смотрю, Константин что-то совсем постарел... А потом... О, это чужой дед". Брежнева шокировала фанов вальяжным снимком
"Успела долететь до того, как закрыли аэропорты". Орбакайте показала прогулку по пустым улицам Нью-Йорка во время снежной бури
"Успела долететь до того, как закрыли аэропорты". Орбакайте показала прогулку по пустым улицам Нью-Йорка во время снежной бури
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS