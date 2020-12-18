Китай собирается привить от COVID-19 около 50 млн человек к началу февраля – СМИ

Пекин планирует привить не менее 50 млн человек в два этапа. Для этого первые 50 млн доз вакцины хотят ввести к 15 января, а вторые – к 5 февраля, пишет издание South China Morning Post.

Китайские власти планируют к Новому году по лунному календарю (Празднику весны) вакцинировать от коронавируса не менее 50 млн человек, сообщило 17 декабря издание South China Morning Post со ссылкой на специалистов по здравоохранению.

В среду, 16 декабря, официальных представителей центров по контролю и профилактике заболеваний по всей стране пригласили на обучающую встречу перед массовой вакцинацией, пишет издание.

Чтобы провести вакцинацию такого количества людей, Пекин хочет ввести 100 млн доз вакцины китайских фирм Sinopharm и Sinovac Biotech в два этапа. Даты начала вакцинации могут меняться в зависимости от провинции. Первые 50 млн доз введут к 15 января, а вторые – к 5 февраля, сообщил специалист по здравоохранению, знакомый с ходом встречи.

Вакцину получат высокоприоритетные группы. В Китае такими считаются медицинские работники, полицейские, пожарные, таможенники, грузчики, работники транспорта и логистики, пограничники, персонал домов престарелых, работники похоронных бюро, санитарные и коммунальные работники и те, кому нужно ехать за границу по работе или учебе. Остальное население Китая собираются прививать после лунного Нового года. В этом году он выпадает на 12 февраля, сообщило South China Morning Post.

Китай спешит начать вакцинацию населения до лунного Нового года из-за того, что по традиции на этот праздник люди собираются вместе. Жители страны активно мигрируют, наблюдаются большие скопления людей, что создает благоприятные условия для распространения коронавируса.

Китайская компания Sinovac Biotech разрабатывает вакцину от коронавируса под названием CoronaVac. Препарат уже проходит третью фазу глобальных клинических испытаний в Бразилии, Индонезии и Турции. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа говорил, что граждан Турции будут бесплатно вакцинировать от коронавирусной инфекции.

Представитель Национальной комиссии по здравоохранению КНР Чжэн Чжунвэй говорил в сентябре, что жителей Китая прививали экспериментальной вакциной против COVID-19 с июля. По словам помощника генерального директора ВОЗ Марианжелы Симао, у Китая есть автономное право использовать медицинские препараты в чрезвычайных ситуациях, что не требует утверждения.

Первый случай заражения новым коронавирусом в Китае зарегистрировали 17 ноября 2019 года. Сам вирус вышел за пределы страны как минимум на два месяца раньше и распространился по всему миру. По состоянию на 18 декабря подтверждено уже почти 75 млн случаев заражения в 191 стране мира; от болезни или вызванных ею осложнений скончались 1,66 млн человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. Выздоровели 42,3 млн больных.

Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией 11 марта 2020 года.