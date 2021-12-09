ГОРДОН
 
 
МИР

Команда Навального предложила 3 млн руб. за видео из томского отеля, сделанные в день отравления

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Навального отравили в августе прошлого года
Навального отравили в августе прошлого года
Фото: EPA

Соратники российского оппозиционера Алексея Навального предложили вознаграждение за помощь в расследовании его отравления в Томске в августе прошлого года. Соответствующее видео 9 декабря опубликовано на YouTube-канале Навального.

В частности, за видеозаписи из гостиницы, где жил Навальный, сделанные в день отравления – 20 августа 2020, – они предлагают 3 млн руб. (1,1 млн грн). Записи с камер наблюдения, как утверждается, пропали, в материалах доследственной проверки их нет.

Еще 1,5 млн руб. (550 тыс. грн) предлагается за информацию об отравителях из ФСБ, а также за сведения о других аналогичных спецоперациях.

За дополнительную информацию о конкретной группе отравителей, которые отравили Навального, команда оппозиционера предлагает 500 тыс. руб. (184 тыс. грн). Речь о данных об их местонахождении, нынешнем месте работы и деятельности после публикации расследования.

Команда Навального утверждает, что деньги на все эти вознаграждения они собирают путем краудфандинга.

ВИДЕО
Видео: Алексей Навальный / YouTube
Контекст:

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

В декабре было обнародовано расследование Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Политик сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу "Ив Роше", в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

С февраля он находится в колонии во Владимирской области РФ, в городе Покров.

Теги: Россия, Алексей Навальный, Томск, вознаграждение, отравление Навального
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "В семье не было принято говорить о женитьбе". Соседов рассказал, как его мать отреагировала, что он гей
  "В семье не было принято говорить о женитьбе". Соседов рассказал, как его мать отреагировала, что он гей
"Танцующий миллионер" Вакки в пижаме показал, что делает вместе с молодой возлюбленной
"Танцующий миллионер" Вакки в пижаме показал, что делает вместе с молодой возлюбленной
Суд отклонил иск Земфиры к Гришковцу, который назвал ее "наркоманкой, вытаскивающей наркотические кошмары"
Суд отклонил иск Земфиры к Гришковцу, который назвал ее "наркоманкой, вытаскивающей наркотические кошмары"
"Ужас ужасный", "Снимите это немедленно", "Нет вкуса". Откровенный наряд Цибульской раскритиковали в сети
"Ужас ужасный", "Снимите это немедленно", "Нет вкуса". Откровенный наряд Цибульской раскритиковали в сети
Каминская после скандала назвала продюсера "НеАнгелов" своим первым и единственным, а певица Вика обнародовала фото с его бывшей
Каминская после скандала назвала продюсера "НеАнгелов" своим первым и единственным, а певица Вика обнародовала фото с его бывшей
Паркер пришла на премьеру продолжения "Секса в большом городе" с мужем, но целовалась там с мистером Бигом
Паркер пришла на премьеру продолжения "Секса в большом городе" с мужем, но целовалась там с мистером Бигом
"Какая красивая у вас мама!" Ольга Сумская показала фото с 88-летней матерью
"Какая красивая у вас мама!" Ольга Сумская показала фото с 88-летней матерью
  "Когда хочется чего-то к чаю, а в магазин лень". Как дома приготовить пирог на крепкой заварке – рецепт "без заморочек"
  "Когда хочется чего-то к чаю, а в магазин лень". Как дома приготовить пирог на крепкой заварке – рецепт "без заморочек"
"Дед Мороз мечты", "Грудь, как у девочек". Муж Наташи Королевой Тарзан засветил голый пах в мужской компании
"Дед Мороз мечты", "Грудь, как у девочек". Муж Наташи Королевой Тарзан засветил голый пах в мужской компании
"Как задумано природой". Дочь Майкла Джексона опубликовала фото, на котором она полностью голая
"Как задумано природой". Дочь Майкла Джексона опубликовала фото, на котором она полностью голая
"Какая прелесть", "Сочная". Раздетая Водонаева широко развела ноги в постели
"Какая прелесть", "Сочная". Раздетая Водонаева широко развела ноги в постели
Гвинет Пэлтроу подарит Тейлор Свифт на Рождество вибратор
Гвинет Пэлтроу подарит Тейлор Свифт на Рождество вибратор
  Скандал в группе "НеАнгелы". Каминская выпустила песню "о наболевшем" и назвала подлостью обвинения певицы Вики в буллинге. Аудио
  Скандал в группе "НеАнгелы". Каминская выпустила песню "о наболевшем" и назвала подлостью обвинения певицы Вики в буллинге. Аудио
"Они все еще вместе?" Звезда саги "Сумерки" Паттинсон попал в объектив камер папарацци во время свидания
"Они все еще вместе?" Звезда саги "Сумерки" Паттинсон попал в объектив камер папарацци во время свидания
"Я из тех, кто будет воевать за свою семью". Певица Карпа рассказала, почему из ее блога исчезли совместные фото с мужем
"Я из тех, кто будет воевать за свою семью". Певица Карпа рассказала, почему из ее блога исчезли совместные фото с мужем
Какие цветы выбрать для предложения девушке?
Какие цветы выбрать для предложения девушке? PR
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
48-летняя Клум показала голую грудь и пах (209376)
2
"Хорошенькая". Обнаженная Кристина Асмус показала, как принимает душ (198798)
3
"Богиня любви и красоты". Мейхер обнародовала откровенное фото в прозрачной майке (190053)
4
"Искусственные лица", "Зубы, как унитазы, сделали". Королева и Тарзан показали, как выглядят сейчас (86677)
5
"Все очень эстетично". Седокова показала трусы перед камерой (81773)
6
"Ну и красотка. Огонь!" Бадоева снялась без бюстгальтера (77987)
7
"Вот это сына вымахал". 53-летний Пресняков показал своих сыновей от Орбакайте и Подольской (70883)
8
"Леська что вытворяет!" "Давай уже домой". Никитюк крупным планом показала на отдыхе голую грудь (50406)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS