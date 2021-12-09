Команда Навального предложила 3 млн руб. за видео из томского отеля, сделанные в день отравления

В частности, за видеозаписи из гостиницы, где жил Навальный, сделанные в день отравления – 20 августа 2020, – они предлагают 3 млн руб. (1,1 млн грн). Записи с камер наблюдения, как утверждается, пропали, в материалах доследственной проверки их нет.

Еще 1,5 млн руб. (550 тыс. грн) предлагается за информацию об отравителях из ФСБ, а также за сведения о других аналогичных спецоперациях.

За дополнительную информацию о конкретной группе отравителей, которые отравили Навального, команда оппозиционера предлагает 500 тыс. руб. (184 тыс. грн). Речь о данных об их местонахождении, нынешнем месте работы и деятельности после публикации расследования.

Команда Навального утверждает, что деньги на все эти вознаграждения они собирают путем краудфандинга.

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