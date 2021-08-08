Литовские пограничники сообщили о выстрелах на белорусской стороне границы

В ночь на 8 августа литовские пограничники вернули в Беларусь почти 80 мигрантов Фото: ЕРА

Сообщается, что сотрудники Службы охраны государственной границы Литвы слышали на территории Беларуси "несколько звуков одиночных выстрелов", а в сумерках зафиксировали несколько сигнальных ракет.

Отмечается, что литовским пограничникам не пришлось применять служебное оружие, прибегать к специальным средствам или мерам физического принуждения.

Всего в ночь с субботы на воскресенье литовские пограничники вернули в Беларусь почти 80 мигрантов.