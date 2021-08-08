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Литовские пограничники сообщили о выстрелах на белорусской стороне границы

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В ночь на 8 августа литовские пограничники вернули в Беларусь почти 80 мигрантов
В ночь на 8 августа литовские пограничники вернули в Беларусь почти 80 мигрантов
Фото: ЕРА

Литовские пограничники сообщили о выстрелах на территории Беларуси в районе границы. Об этом 8 августа пишет LRT.

Сообщается, что сотрудники Службы охраны государственной границы Литвы слышали на территории Беларуси "несколько звуков одиночных выстрелов", а в сумерках зафиксировали несколько сигнальных ракет.

Отмечается, что литовским пограничникам не пришлось применять служебное оружие, прибегать к специальным средствам или мерам физического принуждения.

Всего в ночь с субботы на воскресенье литовские пограничники вернули в Беларусь почти 80 мигрантов.

Контекст:

По данным Службы охраны государственной границы Литвы на 5 августа, на границе с Беларусью в этом году литовские пограничники задержали 4110 мигрантов. Представитель службы охраны госграницы Литвы Рокас Пукинскас сказал "Русской службе ВВС" 5 августа, что большинство мигрантов иракцы (около 2,8 тыс.). Среди нелегально пересекающих границу есть также граждане Конго, Камеруна, Сирии, Ирана и других стран. 

В Литве считают, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе. Шимоните утверждала, что перевозкой мигрантов занимаются легальные белорусские компании, которые специализируются на туристическом бизнесе. МВД Литвы 3 августа сообщили, что в Литве выявили группу нелегалов в сопровождении автомобиля, который используют в Госпогранкомитете Беларуси

В связи с растущим притоком нелегальных мигрантов правительство Литвы 2 июля объявило чрезвычайную ситуацию. 13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией, а 3 августа Литва начала возвращать в Беларусь нелегалов. Пока ни одному иностранцу в Литве убежище не предоставили.

На фоне наплыва мигрантов из Беларуси в МВД Литвы предложили ввести чрезвычайное положение в приграничных самоуправлениях, а Служба охраны госграницы планирует построить четырехметровый забор с колючей проволокой на литовско-белорусской границе протяженностью 508 км.

Теги: Беларусь, оружие, Литва, граница, пограничники
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