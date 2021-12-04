Макрон заявил, что Франция и несколько европейских стран хотят открыть представительство в Кабуле

По словам Макрона, открытие представительства в Кабуле не будет означать политического признания "Талибана" Фото: EPA

Агентство напомнило, что США и другие западные страны закрыли свои посольства и отозвали дипломатов после захвата талибами Кабула и объявления временного правительства, высшие члены которого находятся под санкциями США и ООН.

По словам Макрона, открытие такого представительства не будет означать политического признания "Талибана" или политического диалога с талибами.