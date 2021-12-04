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Макрон заявил, что Франция и несколько европейских стран хотят открыть представительство в Кабуле

По словам Макрона, открытие представительства в Кабуле не будет означать политического признания "Талибана"
По словам Макрона, открытие представительства в Кабуле не будет означать политического признания "Талибана"
Фото: EPA

Несколько европейских стран работает над открытием совместной дипломатической миссии в Афганистане. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон журналистам в Дохе (Катар) 4 декабря, пишет Reuters.

Агентство напомнило, что США и другие западные страны закрыли свои посольства и отозвали дипломатов после захвата талибами Кабула и объявления временного правительства, высшие члены которого находятся под санкциями США и ООН.

По словам Макрона, открытие такого представительства не будет означать политического признания "Талибана" или политического диалога с талибами.

Контекст:

В начале 2021 года президент США Джо Байден объявил о завершении вывода войск из Афганистана. Вывод международных сил привел к наступлению талибов и ухудшению ситуации с безопасностью в Афганистане.

К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу. 6 сентября талибы объявили о захвате последней не подконтрольной им провинции Панджшер и прекращении войны в Афганистане.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

7 сентября "Талибан" представил состав нового правительства Афганистана, все его члены – талибы, а глава мулла Мохаммад Хасан Ахунд внесен в санкционный список ООН. В новом правительстве нет ни одной женщины.

Страны "Большой двадцатки" (G20) 12 октября провели саммит, посвященный проблемам Афганистана и решили не признавать режим группировки "Талибан".

24 октября The Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планами ЕС, сообщало, что Европейский союз планирует в течение месяца возобновить работу дипломатической миссии в Афганистане, чтобы углубить "ограниченное взаимодействие с "Талибаном".

Пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали подтвердила The Financial Times, что работают над "минимальным присутствием" в Афганистане. Подробности она отказалась сообщить из соображений безопасности. По ее словам, речь идет о дипломатическом представительстве ЕС, не отдельных государств-членов. Массрали подчеркнула, что возвращение в Кабул европейских дипломатов не является признанием режима талибов.

Теги: Франция, Талибан, талибы, Кабул, Евросоюз, Эммануэль Макрон, приход талибов к власти в Афганистане 2021
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