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Минфин США ввел санкции против российского исследовательского института

Центральный научно-исследовательский институт химии и механики (ЦНИИХМ) вошел в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). Его активы в США в случае их наличия замораживаются, а гражданам и юридическим лицам США запрещено вести с ними бизнес.

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Минфин США расширил санкционный список против РФ
Минфин США расширил санкционный список против РФ
Фото: EPA

Министерство финансов США включило в санкционный список российский Центральный научно-исследовательский институт химии и механики (ЦНИИХМ). Об этом 23 сентября сообщается на сайте ведомства.

Ограничения вводятся в рамках закона CAATSA (о противодействии противникам Америки посредством санкций). Институт вошел в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). Активы института в США в случае их наличия замораживаются, а гражданам и юридическим лицам США запрещено вести с ними бизнес.

В пресс-службе минфина пояснили, что решение связано с использованием в августе 2017 года вируса Triton во время хакерской атаки на нефтехимический объект на Ближнем Востоке. По мнению США, эта атака проводилась про поддержке российского института, который предоставил "специально подготовленные инструменты, которые сделали эту атаку возможной".

В министерстве заявили, что вредоносная программа Triton в последние годы была развернута против партнеров США на Ближнем Востоке, а хакеры, ее создавшие, изучали американские объекты на предмет атак. 

"Власти РФ продолжают заниматься опасной кибердеятельностью, направленной против США и союзников. Белый дом продолжит активно защищать критически важную инфраструктуру США от любого, кто попытается ее разрушить", – заявил глава минфина Стивен Мнучин. 

Российский институт упоминается в совместном расследовании Bellingcat, Der Spiegel, The Insider и "Радио Свобода" о разработке яда "Новичок". По данным журналистов, работа над химоружием ведется в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологий (ГосНИИОХТ), а также на территории военной части 70855. На последней, по версии авторов расследования, находятся формально не связанные между собой комплексы Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия (ФУБХУХО), научный центр "Сигнал" и ЦНИИХМ.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации омской больницы скорой медицинской помощи без сознания. 22 августа его на специально оборудованном самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили лаборатории во Франции и Швеции.

В Организации по запрещению химического оружия 6 октября сообщили, что в организме Навального были найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Речь идет о малоизвестном нервно-паралитическом веществе, которое не внесено в официальный список ОЗХО.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания.

Теги: Россия, Министерство финансов, Белый дом, активы, ограничения, Новичок, минфин США, Минфин
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