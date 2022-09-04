Мир должен держать РФ в изоляции до деоккупации территорий Украины – премьер Эстонии

Каллас считает, что ЕС следует быстро перейти к вопросу о следующем, более мощном пакете санкций против РФ Фото: EPA

Участники встречи отметили, что президент России Владимир Путин надеется, что Запад первым потеряет терпение и будет готов пойти на уступки.

"Мы не позволим этому случиться. Пока Украина не оттеснит Россию со своей территории, свободный мир должен продолжать изолировать Россию и усиливать санкции", – сказала Каллас.

Она добавила, что ЕС следует быстро перейти к вопросу о следующем, более мощном пакете санкций, а поток туристов из России должен существенно сократиться.

"Мы продолжаем совместно работать над общеевропейским решением этого вопроса и ждем от Еврокомиссии соответствующих рекомендаций", – сообщила Каллас.