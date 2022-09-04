Мир должен держать РФ в изоляции до деоккупации территорий Украины – премьер Эстонии

Участники встречи отметили, что президент России Владимир Путин надеется, что Запад первым потеряет терпение и будет готов пойти на уступки.
"Мы не позволим этому случиться. Пока Украина не оттеснит Россию со своей территории, свободный мир должен продолжать изолировать Россию и усиливать санкции", – сказала Каллас.
Она добавила, что ЕС следует быстро перейти к вопросу о следующем, более мощном пакете санкций, а поток туристов из России должен существенно сократиться.
"Мы продолжаем совместно работать над общеевропейским решением этого вопроса и ждем от Еврокомиссии соответствующих рекомендаций", – сообщила Каллас.
Эстония активно поддерживает Украину в борьбе против РФ. Она первой в мире признала геноцидом действия России в Украине, первой начала участвовать в восстановлении Украины, а также готовит предложения к ЕС о приостановке выдачи виз гражданам РФ.
С начала полномасштабного вторжения РФ Эстония предоставила Украине военную помощь в объеме трети своего оборонного бюджета, говорил президент страны Алар Карис 13 апреля во время визита в Киев.