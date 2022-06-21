Нобелевскую медаль российского журналиста Муратова купили на аукционе более чем за $100 млн

Дмитрий Муратов еще в 2021-м перечислил денежную часть Нобелевской премии мира благотворительным организациям, а теперь продал и Нобелевскую медаль, чтобы поддержать украинских беженцев Фото: EPA

Торги состоялись в США 20 июня, во Всемирный день беженцев. Американский аукционный дом Heritage Auctions не разглашает имя покупателя медали. Все вырученные от продажи медали средства, напоминает «Новая газета. Европа», пойдут на поддержку гуманитарной миссии ЮНИСЕФ по оказанию помощи украинским детям-беженцам и их семьям.

Как уточняет издание "Крым. Реалии", первая ставка на лот составила $700 тысяч, однако за несколько минут сумма выросла до $16,6 млн. Затем на медаль поставили $103,5 млн, и эту ставку не смог перебить ни один участник аукциона.



Муратов объявил, что продаст медаль, 22 марта. Идея была поддержана всей редакцией издания. Муратов призвал немедленно прекратить огонь, обменять пленных, вернуть тела погибших, открыть гуманитарные коридоры и обеспечить беженцев.