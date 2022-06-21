Нобелевскую медаль российского журналиста Муратова купили на аукционе более чем за $100 млн

Торги состоялись в США 20 июня, во Всемирный день беженцев. Американский аукционный дом Heritage Auctions не разглашает имя покупателя медали. Все вырученные от продажи медали средства, напоминает «Новая газета. Европа», пойдут на поддержку гуманитарной миссии ЮНИСЕФ по оказанию помощи украинским детям-беженцам и их семьям.
Как уточняет издание "Крым. Реалии", первая ставка на лот составила $700 тысяч, однако за несколько минут сумма выросла до $16,6 млн. Затем на медаль поставили $103,5 млн, и эту ставку не смог перебить ни один участник аукциона.
Муратов объявил, что продаст медаль, 22 марта. Идея была поддержана всей редакцией издания. Муратов призвал немедленно прекратить огонь, обменять пленных, вернуть тела погибших, открыть гуманитарные коридоры и обеспечить беженцев.
Муратов – лауреат Нобелевской премии мира 2021 года. Денежную часть премии он перечислил благотворительным организациям сразу после ее вручения.
"Новая газета" – общественно-политическое издание, которое известно либерально-демократической позицией. Газета информировала о войне России против Украины, которая идет с 2014 года.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину (президент РФ Владимир Путин называет это "спецоперацией") в феврале 2022 года издание получило несколько предупреждений от Роскомнадзора и сначала удалило все материалы, в которых война против Украины называлась войной, а потом – 28 марта – объявило о временном прекращении выхода своих информационных продуктов – до окончания войны.
Журналисты "Новой газеты", выехавшие из РФ после приостановки работы издания, запустили новое СМИ – "Новая газета. Европа", главным редактором которого стал Кирилл Мартынов. В заявлении редакции, опубликованном 7 апреля в Telegram, говорится, что СМИ – "не филиал "Новой газеты", но самостоятельный проект, независимый юридически и фактически".
В начале апреля Муратова в поезде "Москва – Самара" облил масляной красной краской с ацетоном неизвестный мужчина. После нападения главред "Новой газеты" прошел обследование в Самаре. У него диагностировали ожог глаз и конъюнктивы.