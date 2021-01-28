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"Обстановка повышенной угрозы". Министерство безопасности США опасается беспорядков в ближайшие недели

У ведомства нет информации о подготовке конкретного мятежа, но обстановка в стране остается напряженной.

Министерство внутренней безопасности США предупреждает об угрозе
Министерство внутренней безопасности США предупреждает об угрозе
Фото: EPA

Министерство внутренней безопасности США предупредило, что в ближайшие недели в стране будет сохраняться "обстановка повышенной угрозы". Об этом сообщается на сайте ведомства.

В министерстве отметили, что у них нет информации о конкретном заговоре, но в последние дни в США продолжаются "жестокие беспорядки".

"Мы обеспокоены тем, что люди, разочарованные осуществлением государственных полномочий и сменой президентской власти, или исходя из других идеологических причин и обид, подпитываемые ложными высказываниями, могут мобилизовать граждан для подстрекательства к насилию", – сказано в сообщении.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. 

После этих событий в Вашингтоне опасались массовых беспорядков в день инаугурации избранного президента Джо Байдена 20 января, но церемония прошла мирно

Традиционно инаугурация проходит перед зданием Капитолия перед большим количеством зрителей. Однако в этом году из соображений безопасности, как террористической, так и эпидемической, полиция закрыла доступ в здание Конгресса США. К охране порядка в день инаугурации привлекли 25 тыс. военных.

Теги: США, терроризм, беспорядки, выборы в США, безопасность, насилие
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