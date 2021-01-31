"Очень болтливые чиновники". Основатель Bellingcat назвал причину утечек официальных данных в России

По словам главы международной исследовательской группы Bellingcat Элиота Хиггинса, несмотря на попытки президента РФ Владимира Путина остановить утечки данных, это остается возможным из-за коррумпированности российских политиков.

Высокий уровень коррупции среди российских политиков стал причиной утечек официальных данных, которые используют журналисты-расследователи. Об этом в интервью газете Financial Times сообщил основатель и глава международной исследовательской группы Bellingcat Элиот Хиггинс.

По словам Хиггинса, в России сложилась "особая ситуация на черном рынке официальных данных". По его словам, несмотря на попытки президента РФ Владимира Путина остановить утечки, российские политики остаются коррумпированными, а чиновники России – "очень болтливыми".

Он также рассказал, что данные Bellingcat позволяют предположить, что сотрудники ГРУ, подозреваемые в отравлении российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сейчас работают в Сибири. По словам Хиггинса, "им дали действительно мусорную работу".

В декабре 2020 года The Insider, CNN и Bellingcat опубликовали расследование о предполагаемых отравителях российского оппозиционера Алексея Навального. Ими оказались восемь офицеров ФСБ, которые три года ездили за политиком по всей России.

В августе прошлого года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Политика отправили на лечение в берлинскую клинику "Шарите". В его организме нашли яд из группы "Новичок" – это подтвердило немецкое правительство, лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия. Навальный 18 дней пробыл в коме, а 22 сентября выписался из клиники.

17 января Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали и арестовали на месяц по делу "Ив Роше". Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл на лечении и реабилитации в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

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