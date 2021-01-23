"Очень возможно". В Bellingcat оценили вероятность нового отравления Навального

Главный расследователь международной расследовательской организации Bellingcat Христо Грозев считает, что в Кремле смотрят на реакцию народа на арест российского оппозиционера Навального и по результатам митингов будут принимать решение о его дальнейшей судьбе.

Кремль может второй раз отравить российского оппозиционера Алексея Навального, его судьба зависит от митингов. Такое мнение выразил главный расследователь международной расследовательской организации Bellingcat Христо Грозев в комментарии телеканалу "Украина 24".

"Очень возможно [очередное отравление Навального]. Я думаю, ФСБ и Кремль хотят посмотреть на реакцию части народа на арест Навального и в результате примут решение, как с ним дальше быть. И чем больше они увидят сегодня людей на улице, тем более безопасно будет Навальному, потому что они все-таки испугаются", – предположил Грозев.