Российский актер Деревянко: Арест Навального – это полный бред и беззаконие, но страх не давал мне сказать это вслух

Российский актер Павел Деревянко признался, что не комментировал события вокруг ареста оппозиционного политика Алексея Навального, потому что боялся потерять рекламные контракты.

Российский актер Павел Деревянко назвал задержание оппозиционера Алексея Навального "полным бредом и беззаконием". У себя в Instagram 23 января он опубликовал видеообращение, в котором признался, что боялся говорить об этом публично.

"Уже несколько дней прошло с момента приземления Навального на свою родину, в Москву, и заключения его под стражу. Я считаю, что это [арест Навального] – полный бред и беззаконие. Но страх не давал мне сказать это вслух. Я боялся потерять какие-то рекламные контракты, какую-то работу. Но совесть не позволяет мне молчать дальше", – сказал актер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Павел Деревянко (@pablo_derevyanko)

Происходящее с оппозиционером и его сторонниками Деревянко назвал "беззаконием, чушью и бредом".

"Такого не должно происходить в правовом обществе, в котором, я надеюсь, живу. Я хочу, чтобы мои дети выросли в стране, где закон – это не просто пустая буква. Держитесь, друзья", – добавил он.