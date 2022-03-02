Одна из крупнейших логистических компаний Европы прекратила отправки грузов в и из России

"Мы решили временно приостановить все поставки в Россию и из России. Это относится к наземному, воздушному и морскому транспорту", – сказано в сообщении.

Решение вступает в силу немедленно.

Накануне о приостановке поставок в РФ объявили три крупнейшие компании мира в сфере контейнерных грузоперевозок – швейцарская MSC, датская Maersk и французская CMA-CGM.