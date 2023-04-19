ООН упрекнула США из-за слива секретных документов, в которых говорится о прослушке Гуттериша

"Теперь мы официально выразили [США] нашу озабоченность в связи с недавними сообщениями о том, что разговоры генерального секретаря [ООН] и других высокопоставленных должностных лиц ООН стали предметом наблюдения и вмешательства со стороны правительства США. Мы ясно дали понять, что такие действия несовместимы с обязательствами Соединенных Штатов, перечисленными в уставе Организации Объединенных Наций и конвенции, а также с привилегиями и иммунитетами Организации Объединенных Наций", – сказал Дюжаррик.

Он уточнил, что нота была вербальная и направлена в миссию США при организации.

17 апреля The Washington Post опубликовал статью, в которой говорится, что США подслушивали разговоры генерального секретаря ООН с другими официальными лицами организации.

На прошлой неделе Дюжаррик в комментарии СМИ сказал, что Гутерриш "уже некоторое время занимается политикой", поэтому не удивлен, что его разговоры подслушивали.

"К сожалению, [утечка] позволяет исказить такие частные разговоры и сделать их достоянием общественности", – сказал пресс-секретарь генсека ООН.