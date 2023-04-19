ООН упрекнула США из-за слива секретных документов, в которых говорится о прослушке Гуттериша

"Теперь мы официально выразили [США] нашу озабоченность в связи с недавними сообщениями о том, что разговоры генерального секретаря [ООН] и других высокопоставленных должностных лиц ООН стали предметом наблюдения и вмешательства со стороны правительства США. Мы ясно дали понять, что такие действия несовместимы с обязательствами Соединенных Штатов, перечисленными в уставе Организации Объединенных Наций и конвенции, а также с привилегиями и иммунитетами Организации Объединенных Наций", – сказал Дюжаррик.
Он уточнил, что нота была вербальная и направлена в миссию США при организации.
17 апреля The Washington Post опубликовал статью, в которой говорится, что США подслушивали разговоры генерального секретаря ООН с другими официальными лицами организации.
На прошлой неделе Дюжаррик в комментарии СМИ сказал, что Гутерриш "уже некоторое время занимается политикой", поэтому не удивлен, что его разговоры подслушивали.
"К сожалению, [утечка] позволяет исказить такие частные разговоры и сделать их достоянием общественности", – сказал пресс-секретарь генсека ООН.
6 апреля The New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности. Пентагон расследует источник публикации.
В слитых документах, в частности, отражены оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии по состоянию на 1 марта, графики поставок оружия, говорится в статье NYT. При этом собеседники СМИ подчеркивали, что часть документов выглядит достоверно, а часть данных искажена.
По данным The Washington Post, среди слитых документов были и такие, которые содержат информацию о возможном военном сотрудничестве России с Турцией и Египтом.
В министерстве обороны США продолжают оценивать масштабы утечки, но уверены, что публичной стала "очень чувствительная, секретная" информация, рассказали в Пентагоне. Министр обороны США Ллойд Остин пообещал найти источник утечки секретных документов.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в слитых документах есть правдивая и ложная информация, при этом та, которая была правдивой, уже не актуальна. По его мнению, утечка была преднамеренной попыткой России посеять раздор между союзниками Украины.
13 апреля The New York Times написала, что подозреваемый в сливе секретной информации – 21-летний военнослужащий разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра. В тот же день его задержало ФБР.
14 апреля Тейшейре в суде Бостона предъявили обвинения по двум пунктам: несанкционированное хранение и передача информации о национальной обороне и несанкционированное удаление и хранение секретных документов или материалов.
17 апреля пресс-секретарь министерства обороны США Сабрина Сингх заявила, что в течение 45 дней в Пентагоне сделают выводы по поводу утечки секретных военных документов.