Польская писательница Курчаб-Редлих: Является ли Путин геем? По-разному говорят. Он жил вместе с другом детства Ролдугиным... Все указывало – что-то там такое есть

"Недавно мне в интервью [проживающий во Франции] бывший шпион КГБ СССР Сергей Жирнов сказал, что Путин является геем. Это так?" – спросил Гордон.
Писательница ответила, что в этом аспекте о президенте страны-оккупанта "по-разному говорят".
"С одной стороны, я сама видела, как у него заблестели глаза, когда он увидел прекрасную, очень красивую жену нашего президента [Александра Квасьневского] в 2002 году. Иоланта Квасьневская – очень красивая женщина. Но, с другой стороны, его друг детства [российский музыкант Сергей] Ролдугин…Они жили вместе... Все указывало, что что-то там такое есть", – высказалась она.
Гордон напомнил, что "простой виолончелист" Ролдугин в конце концов стал миллиардером.
"Да, виолончелист. У него офшоры на Кипре – что-то такое, да. Но эта тема [сексуальных предпочтений Путина] очень тяжелая. Потому что или он прикрывается этими женщинами... Этой красивой... Как ее? [Считающейся любовницей Путина и матерью нескольких его детей Алиной] Кабаевой. То ли он прикрывается этими женщинами, то ли действительно что-то такое есть. Но мы не можем за это ручаться", – сказала Курчаб-Редлих.
Она добавила, что совершенно не интересовалось бы этой "очень личной" стороной биографии Путина, если бы он не преследовал "этих бедных геев".
"Если бы он не издевался над ними, если бы из-за этого не потеряли жизнь несколько человек… Тогда нам все равно, кем он есть. Но если он так поступает, тогда уже, извините, мы заглядываем ему туда, куда не надо. Но он сделал так, что нам эта жизнь интересна", – пояснила польская писательница.
Она упомянула и об известном эпизоде, когда Путин "целовал мальчика в животик".
"Но ладно, это, может быть, у него такой отцовский... Не знаю, проявление чувств. Мы об этом не знаем", – подчеркнула она.
Курчаб-Редлих напомнила, что жена Путина в частных разговорах негативно отзывалась об их браке.
"Он издевался над [своей бывшей супругой] Людмилой Ивановной ужасно всю жизнь. Она бежала от него... Есть воспоминание ее подруги немецкой. Она описывает, как тяжело переживала Людмила совместную жизнь с Володей. Что он вообще ее не уважал. Это все сейчас известно. Но то, что у него уважения к женщинам нет, – это видно", – заявила писательница.
Она коснулась и темы дочерей Путина
"Проявилась его новая дочка не так давно, два года назад. От [предполагаемой любовницы Светланы] Кривоногих, да? Которая была уборщицей в Питере, где он работал. Есть его две дочки [о которых известно официально]. Я бы очень не хотела этой темой заниматься. Но очень много показывает, что, может быть, ближе ему компания мужчин, чем женщин. По душе, может быть, только", – резюмировала Курчаб-Редлих.
Польская писательница Курчаб-Редлих: Отчим начал ненавидеть Путина и очень сильно его избивал. Этот маленький человек вдруг идет в школу, где все знают, что он внебрачный ребенок, что на Кавказе это ужасная вещь. Читайте полную версию интервью
Путин, который находится при власти в России с 2000 года, скрывает информацию о личной жизни. Известно, что от первого брака со Шкребневой у него есть две дочери – Мария (1985 года рождения) и Катерина (1986-го). По данным российских СМИ, сейчас они используют фамилии Воронцова и Тихонова. Жизнь дочерей Путина, как отмечает Bloomberg, "окутана тайной" – Кремль никогда не публиковал их фотографии во взрослом возрасте, в официальной биографии российского президента указаны лишь имена и даты рождения женщин.
Российские и западные таблоиды писали, что Путин состоит в отношениях с бывшей российской гимнасткой Алиной Кабаевой и что у них есть общие дети. Она находится под санкциями США как лицо, которое "имеет тесные отношения с Путиным".
Кроме того, в 2020 году российские СМИ сообщили, что у Путина есть внебрачная дочь Елизавета, которая родилась в 2003 году (Путин и Шкребнева официально объявили о разводе в 2013-м). Мать девочки – жительница Санкт-Петербурга Светлана Кривоногих, которая является миноритарным акционером банка "Россия".
В 2016-м президент РФ на очередной вопрос о личной жизни ответил: "Может быть, когда-нибудь я смогу удовлетворить ваше любопытство. Я, честно говоря, не знаю, как бы это не повлияло на курсовую разницу или цены на нефть".
Бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев утверждает, что Кабаеву и Путина не связывают личные отношения и что якобы Путин – бисексуал. "Многие люди подозревали, что Путин Медведева потихонечку потрахивает в уголке. И это, собственно, и есть фактор лояльности. Но не знаю... Прямо скажу, что свечку не держал", – сказал Пономарев.
Живущий во Франции бывший советский разведчик-нелегал, писатель Сергей Жирнов утверждает, что президента страны-агрессора России Владимира Путина связывают очень личные отношения с бывшим президентом, заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым и российским виолончелистом Сергеем Ролдугиным. Об этом Жирнов рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.