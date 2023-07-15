Польская писательница Курчаб-Редлих: Является ли Путин геем? По-разному говорят. Он жил вместе с другом детства Ролдугиным... Все указывало – что-то там такое есть

"Недавно мне в интервью [проживающий во Франции] бывший шпион КГБ СССР Сергей Жирнов сказал, что Путин является геем. Это так?" – спросил Гордон.

Писательница ответила, что в этом аспекте о президенте страны-оккупанта "по-разному говорят".

"С одной стороны, я сама видела, как у него заблестели глаза, когда он увидел прекрасную, очень красивую жену нашего президента [Александра Квасьневского] в 2002 году. Иоланта Квасьневская – очень красивая женщина. Но, с другой стороны, его друг детства [российский музыкант Сергей] Ролдугин…Они жили вместе... Все указывало, что что-то там такое есть", – высказалась она.

Гордон напомнил, что "простой виолончелист" Ролдугин в конце концов стал миллиардером.

"Да, виолончелист. У него офшоры на Кипре – что-то такое, да. Но эта тема [сексуальных предпочтений Путина] очень тяжелая. Потому что или он прикрывается этими женщинами... Этой красивой... Как ее? [Считающейся любовницей Путина и матерью нескольких его детей Алиной] Кабаевой. То ли он прикрывается этими женщинами, то ли действительно что-то такое есть. Но мы не можем за это ручаться", – сказала Курчаб-Редлих.

Она добавила, что совершенно не интересовалось бы этой "очень личной" стороной биографии Путина, если бы он не преследовал "этих бедных геев".

"Если бы он не издевался над ними, если бы из-за этого не потеряли жизнь несколько человек… Тогда нам все равно, кем он есть. Но если он так поступает, тогда уже, извините, мы заглядываем ему туда, куда не надо. Но он сделал так, что нам эта жизнь интересна", – пояснила польская писательница.

Она упомянула и об известном эпизоде, когда Путин "целовал мальчика в животик".

"Но ладно, это, может быть, у него такой отцовский... Не знаю, проявление чувств. Мы об этом не знаем", – подчеркнула она.

Курчаб-Редлих напомнила, что жена Путина в частных разговорах негативно отзывалась об их браке.

"Он издевался над [своей бывшей супругой] Людмилой Ивановной ужасно всю жизнь. Она бежала от него... Есть воспоминание ее подруги немецкой. Она описывает, как тяжело переживала Людмила совместную жизнь с Володей. Что он вообще ее не уважал. Это все сейчас известно. Но то, что у него уважения к женщинам нет, – это видно", – заявила писательница.

Она коснулась и темы дочерей Путина

"Проявилась его новая дочка не так давно, два года назад. От [предполагаемой любовницы Светланы] Кривоногих, да? Которая была уборщицей в Питере, где он работал. Есть его две дочки [о которых известно официально]. Я бы очень не хотела этой темой заниматься. Но очень много показывает, что, может быть, ближе ему компания мужчин, чем женщин. По душе, может быть, только", – резюмировала Курчаб-Редлих.

Польская писательница Курчаб-Редлих: Отчим начал ненавидеть Путина и очень сильно его избивал. Этот маленький человек вдруг идет в школу, где все знают, что он внебрачный ребенок, что на Кавказе это ужасная вещь. Читайте полную версию интервью

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