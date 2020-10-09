Президент Кыргызстана назвал условие своей отставки. Его пресс-служба говорила, что такой вопрос не рассматривают

Действующий президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что готов покинуть свой пост после того, как в Кыргызстане утвердятся легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности.

Жээнбеков: Никакая должность для меня не стоит выше целостности государства Фото: president.kg

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что готов покинуть пост главы государства сразу после утверждения легитимных руководителей и возвращения страны на путь законности. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте главы Кыргызстана 9 октября.

Политическая ситуация в стране, по мнению ее президента, уже достигла критической точки. Жээнбеков отметил необходимость как можно быстрее вернуть ситуацию в правовое русло.

"Я намерен легитимизировать происходящие кадровые изменения. Для меня никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества. После того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента Кыргызской Республики", – заявил кыргызский лидер.

Жээнбеков призывал все политические силы сохранить мир и спокойствие в стране, не делить народ и не вносить раскол в обществе.

В то же время пресс-секретарь главы Кыргызстана Толгонай Стамалиева заявила российскому агентству "Интерфакс" 8 октября, что вопрос добровольной отставки Жээнбекова не рассматривается.

По ее словам, на подпись Жээнбекова не поступало заявление премьер-министра Кыргызстана Кубатбека Боронова об отставке.

Жээнбеков 8 октября сообщил о готовности ведения диалога со всеми политическими силами, включая Садыра Жапарова, который объявил себя премьер-министром страны.