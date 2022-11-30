Приговоренной к тюремному сроку в Беларуси оппозиционерке Колесниковой сделали хирургическую операцию – сестра

Перед этим сегодня соратники Колесниковой сообщали, что оппозиционерка попала в реанимацию больницы скорой помощи в Гомеле.
"Машу привезли в больницу с хирургической патологией и прооперировали 28 ноября. Сейчас она в стабильно тяжелом состоянии с улучшением. Завтра должны перевести в хирургическое отделение", – пишет канал Бабарико.
Чуть позже информацию об операции Колесниковой подтвердила в Fаcebook теми же словами ее сестра Татьяна Хомич.
Колесникова – белорусская флейтистка. В 2020 году она начала политическую карьеру, возглавив штаб Бабарико (он собирался баллотироваться в президенты, но был арестован незадолго до августовских выборов и не допущен к ним). После ареста Бабарико Колесникова вместе с Вероникой Цепкало, женой еще одного не допущенного к выборам политика Валерия Цепкало, вошла в штаб оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.
7 сентября в Минске неизвестные задержали и увезли Колесникову. Белорусские пограничники 8 сентября рассказали, что она проходила пограничный контроль на украинской границе, но затем вернулась на белорусскую территорию.
Соратники Колесниковой Антон Родненков и Иван Кравцов, которые сумели добраться до Киева, утверждали, что она порвала паспорт, чтобы избежать выдворения из Беларуси.
9 сентября стало известно, что Колесникова арестована. С того времени она находилась под стражей. 13 мая 2021 года оппозиционерке предъявили окончательное обвинение в призывах к действиям против нацбезопасности, заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования.
4 августа в Минске начался закрытый процесс над Колесниковой и другим оппозиционером – Максимом Знаком (он был главным юристом в штабе Бабарико и обжаловал в суде отказ в его регистрации).
6 сентября белорусский суд признал Колесникову и Знака виновными по всем пунктам обвинения. Суд приговорил Колесникову к 11 годам колонии общего режима, Знака – к 10 годам колонии усиленного режима.
Колесникова отказалась просить о помиловании. Она заявила, что ей неоднократно предлагали "пойти на сделку, в том числе дать интервью государственному телеканалу", чтобы сократить срок или получить свободу.
11 января 2022 года стало известно, что Колесникову этапировали в Гомельскую женскую колонию №4.
Бабарико летом 2021 года был приговорен к 14 годам тюрьмы, его этапировали в исправительную колонию №1 города Новополоцк.