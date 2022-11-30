Приговоренной к тюремному сроку в Беларуси оппозиционерке Колесниковой сделали хирургическую операцию – сестра

Колесникова находится "в стабильно тяжелом состоянии", отметили ее сестра и соратники Фото: ЕРА

Перед этим сегодня соратники Колесниковой сообщали, что оппозиционерка попала в реанимацию больницы скорой помощи в Гомеле.

"Машу привезли в больницу с хирургической патологией и прооперировали 28 ноября. Сейчас она в стабильно тяжелом состоянии с улучшением. Завтра должны перевести в хирургическое отделение", – пишет канал Бабарико.

Чуть позже информацию об операции Колесниковой подтвердила в Fаcebook теми же словами ее сестра Татьяна Хомич.