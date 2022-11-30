ГОРДОН
 
 
МИР

Приговоренной к тюремному сроку в Беларуси оппозиционерке Колесниковой сделали хирургическую операцию – сестра

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Колесникова находится "в стабильно тяжелом состоянии", отметили ее сестра и соратники
Колесникова находится "в стабильно тяжелом состоянии", отметили ее сестра и соратники
Фото: ЕРА

Одной из лидеров протестов в Беларуси 2020 года, оппозиционерке Марии Колесниковой, которая была отправлена в тюрьму, сделали в больнице операцию. Об этом проинформировали в Telegram-канале экс-кандидата в президенты Беларуси, банкира Виктора Бабарико (Колесникова возглавляла его предвыборный штаб).

Перед этим сегодня соратники Колесниковой сообщали, что оппозиционерка попала в реанимацию больницы скорой помощи в Гомеле.

"Машу привезли в больницу с хирургической патологией и прооперировали 28 ноября. Сейчас она в стабильно тяжелом состоянии с улучшением. Завтра должны перевести в хирургическое отделение", – пишет канал Бабарико.

Чуть позже информацию об операции Колесниковой подтвердила в Fаcebook теми же словами ее сестра Татьяна Хомич.

https://www.facebook.com/tatsiana.khomich.kalesnikava/posts/pfbid0gpCLSgCr7kwbwPWh2rKUZBngdr4chV8Lzea5Mm4Fw6bUDmJAGjGWcM6cfzQXjnhnl

Контекст:

Колесникова – белорусская флейтистка. В 2020 году она начала политическую карьеру, возглавив штаб Бабарико (он собирался баллотироваться в президенты, но был арестован незадолго до августовских выборов и не допущен к ним). После ареста Бабарико Колесникова вместе с Вероникой Цепкало, женой еще одного не допущенного к выборам политика Валерия Цепкало, вошла в штаб оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

7 сентября в Минске неизвестные задержали и увезли Колесникову. Белорусские пограничники 8 сентября рассказали, что она проходила пограничный контроль на украинской границе, но затем вернулась на белорусскую территорию.

Соратники Колесниковой Антон Родненков и Иван Кравцов, которые сумели добраться до Киева, утверждали, что она порвала паспорт, чтобы избежать выдворения из Беларуси.

9 сентября стало известно, что Колесникова арестована. С того времени она находилась под стражей. 13 мая 2021 года оппозиционерке предъявили окончательное обвинение в призывах к действиям против нацбезопасности, заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования.

4 августа в Минске начался закрытый процесс над Колесниковой и другим оппозиционером – Максимом Знаком (он был главным юристом в штабе Бабарико и обжаловал в суде отказ в его регистрации).

6 сентября белорусский суд признал Колесникову и Знака виновными по всем пунктам обвинения. Суд приговорил Колесникову к 11 годам колонии общего режима, Знака – к 10 годам колонии усиленного режима.

Колесникова отказалась просить о помиловании. Она заявила, что ей неоднократно предлагали "пойти на сделку, в том числе дать интервью государственному телеканалу", чтобы сократить срок или получить свободу.

11 января 2022 года стало известно, что Колесникову этапировали в Гомельскую женскую колонию №4

Бабарико летом 2021 года был приговорен к 14 годам тюрьмы, его этапировали в исправительную колонию №1 города Новополоцк. 

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Беларусь, оппозиция, хирургия, больница, Гомель, реанимация, Мария Колесникова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Не хватает мозгов понять, что не надо быть терпилой", "Это не хаос, а война!". В сети обсуждают новое заявление Ани Лорак
"Не хватает мозгов понять, что не надо быть терпилой", "Это не хаос, а война!". В сети обсуждают новое заявление Ани Лорак
  Зеленская встретилась в Букингемском дворце с женой короля Великобритании Чарльза III. Видео
  Зеленская встретилась в Букингемском дворце с женой короля Великобритании Чарльза III. Видео
В США родители разыскали свою дочь, которая была похищена няней более 50 лет назад
В США родители разыскали свою дочь, которая была похищена няней более 50 лет назад
Джамала встретилась с Зеленским перед отъездом в США. Фото
Джамала встретилась с Зеленским перед отъездом в США. Фото
Полякова получила максимальную для себя оценку на "Танцах со звездами" в Грузии за танец картули. Видео
Полякова получила максимальную для себя оценку на "Танцах со звездами" в Грузии за танец картули. Видео
"Собака максимум". Dantes рассказал, почему у него не было детей в браке с Дорофеевой и не будет в новых отношениях
"Собака – максимум". Dantes рассказал, почему у него не было детей в браке с Дорофеевой и не будет в новых отношениях
"Вместе не видно", "Развод на женщин хорошо влияет". В сети обсуждают расставание Потапа с Каменских
"Вместе не видно", "Развод на женщин хорошо влияет". В сети обсуждают расставание Потапа с Каменских
"Хотим поддержать семью". Издательство "Старого Лева" переиздаст книгу убитого оккупантами из РФ украинского писателя Вакуленко
"Хотим поддержать семью". Издательство "Старого Лева" переиздаст книгу убитого оккупантами из РФ украинского писателя Вакуленко
"Сказал, до весны не увидимся". Гапчинская показала новые фото своего мужа, который защищает Украину от оккупантов из РФ
"Сказал, до весны не увидимся". Гапчинская показала новые фото своего мужа, который защищает Украину от оккупантов из РФ
  Кунис назвала борщ "русским супом". Клопотенко ей ответил
  Кунис назвала борщ "русским супом". Клопотенко ей ответил
"Хотим выиграть квартиру в Батуми". Полякова в случае победы на "Танцах со звездами" в Грузии подарит свой приз семье из Украины
"Хотим выиграть квартиру в Батуми". Полякова в случае победы на "Танцах со звездами" в Грузии подарит свой приз семье из Украины
Муж Дорофеевой высказался о ее романе с Кацуриным
Муж Дорофеевой высказался о ее романе с Кацуриным
"Красавица. Интересная женщина". Бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядит спустя неделю после болезни
"Красавица. Интересная женщина". Бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядит спустя неделю после болезни
"Написанное детской рукой "возвращайся живым" дает силы". Украинские защитники получили рекордное количество детских рисунков. Фото
"Написанное детской рукой "возвращайся живым" дает силы". Украинские защитники получили рекордное количество детских рисунков. Фото
Горовая публично обратилась к Потапу, который после войны отстранился от управления их продюсерской компанией
Горовая публично обратилась к Потапу, который после войны отстранился от управления их продюсерской компанией
Полякова рассказала, чем грузинское шоу "Танцы со звездами" отличается от украинского
Полякова рассказала, чем грузинское шоу "Танцы со звездами" отличается от украинского
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк показал, как сейчас выглядит его дом, который в марте обстреляли оккупанты. Фото (169555)
2
"Шизофрения в новой версии". Невзоров прокомментировал заявление Вовк об отправке на фронт Хрюши и Степашки (130312)
3
Жена Арестовича выехала из Украины (113392)
4
"Илон приревнует", "Миленько". 34-летняя экс-возлюбленная Маска снялась в полный рост без белья и одежды (67083)
5
"Симпатия была между нами всеми. А дальше не мне с той кармой жить". Dantes назвал причину расставания с Дорофеевой (64034)
6
Юлии Тимошенко – 62. Самые яркие фото и видео политика: соло на барабанах, перекус из McDonald's, селфи в Днепре (51379)
7
Никитюк показала свое авто. Фото (47273)
8
"Наконец-то пришло время сделать признание". Остапчук после развода со второй женой сделал заявление (41171)
 
 
 
 