Пугачев: В оборонной сфере в РФ даже не коррупция – тотальное воровство. Просто распил бюджета

Пугачев сказал, что предприятия российского ВПК пилили бюджеты, при этом некоторые из них даже не производили продукцию Фото: Рлстислав Гордон / Gordonua.com

"Я действительно очень тесно контактировал с военно-промышленным комплексом в силу того, что у меня бизнес был в этой сфере. Откровенно говоря, после окончания холодной войны воевать никто не собирался", – сказал он.

Экс-банкир отметил, что многие из заводов, которые выпускали "ракеты, торпеды и так далее", возглавляли старые директора, которые просто "заготавливали для своих детей и внуков" деньги на будущее.

"То есть нужно понимать: начало 2000-х... Я уже исхожу из прихода Путина. Просто все зарабатывали деньги. Никто ничего не делал, никто воевать ни с кем не собирался", – вспомнил бывший банкир.

По мнению Пугачева, это была "даже не коррупция, а тотальное воровство".

"Просто распил такой бюджета. И, опять же, очень важный момент: всегда все начинается сверху. То есть все эти заводы входили в какие-то, там, корпорации. Позже это были госкорпорации, до этого еще какие-то корпорации профильные. Но в целом было понятно, что вот мы делим бюджет между собой, а если вы не можете эти ракеты сделать – ничего страшного, они никому не нужны", – отметил он.

Бывший друг Путина утверждает, что были забавные случаи, когда бюджет расписывался на предприятие, а на предприятии уже просто то, что нужно было, не выпускали в принципе и не могли выпустить, но деньги получали.

"Поэтому сегодня российская армия [в Украине] делает упор на советское вооружение. Несмотря на износ ствольной артиллерии, на хранение 25-летнее, максимальное, снарядов и прочее. Мы видим танки уже совсем послевоенные и прочее. Но ничего другого, в общем, нет", – подытожил Пугачев.

До этого схожее мнение о том, что на оборонных заводах России и ранее вооружение производилось на глаз, а качество производства было весьма низким, а сейчас оно ухудшилось еще больше, в интервью Гордону высказал российский юрист, блогер Марк Фейгин.

Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу". Полная версия интервью

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