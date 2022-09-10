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Пугачев: В оборонной сфере в РФ даже не коррупция – тотальное воровство. Просто распил бюджета

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Пугачев сказал, что предприятия российского ВПК пилили бюджеты, при этом некоторые из них даже не производили продукцию
Пугачев сказал, что предприятия российского ВПК пилили бюджеты, при этом некоторые из них даже не производили продукцию
Фото: Рлстислав Гордон / Gordonua.com

Российская армия сегодня вынуждена делать упор на советское вооружение, потому что военно-промышленный комплекс страны-оккупанта постоянно разворовывался и ничего, кроме запасов времен СССР, у РФ нет. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал живущий во Франции бывший российский банкир, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев.

"Я действительно очень тесно контактировал с военно-промышленным комплексом в силу того, что у меня бизнес был в этой сфере. Откровенно говоря, после окончания холодной войны воевать никто не собирался", – сказал он.

Экс-банкир отметил, что многие из заводов, которые выпускали "ракеты, торпеды и так далее", возглавляли старые директора, которые просто "заготавливали для своих детей и внуков" деньги на будущее.

"То есть нужно понимать: начало 2000-х... Я уже исхожу из прихода Путина. Просто все зарабатывали деньги. Никто ничего не делал, никто воевать ни с кем не собирался", – вспомнил бывший банкир.

По мнению Пугачева, это была "даже не коррупция, а тотальное воровство".

"Просто распил такой бюджета. И, опять же, очень важный момент: всегда все начинается сверху. То есть все эти заводы входили в какие-то, там, корпорации. Позже это были госкорпорации, до этого еще какие-то корпорации профильные. Но в целом было понятно, что вот мы делим бюджет между собой, а если вы не можете эти ракеты сделать – ничего страшного, они никому не нужны", – отметил он.

Бывший друг Путина утверждает, что были забавные случаи, когда бюджет расписывался на предприятие, а на предприятии уже просто то, что нужно было, не выпускали в принципе и не могли выпустить, но деньги получали.

"Поэтому сегодня российская армия [в Украине] делает упор на советское вооружение. Несмотря на износ ствольной артиллерии, на хранение 25-летнее, максимальное, снарядов и прочее. Мы видим танки уже совсем послевоенные и прочее. Но ничего другого, в общем, нет", – подытожил Пугачев.

До этого схожее мнение о том, что на оборонных заводах России и ранее вооружение производилось на глаз, а качество производства было весьма низким, а сейчас оно ухудшилось еще больше, в интервью Гордону высказал российский юрист, блогер Марк Фейгин.

Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу". Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

30 августа журналисты The Insider опубликовали расследование, в котором утверждали, что к концу 2022 года в России будет наблюдаться острый дефицит снарядов, артиллерии и бронетехники.

3 сентября независимая исследовательская группа Conflict Armament Research из Великобритании изучила российскую военную технику, захваченную Украиной, и пришла к выводу, что РФ использует примитивные технологии в своем вооружении.

7 сентября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что Россия все чаще применяет в войне против Украины устаревшее советское вооружение: ракеты Х-22, Х-59, а также комплексы С-300.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, коррупция, армия, танки, министерство обороны РФ, вооружение, военная техника, артиллерия, бронетехника, технологии, Сергей Пугачев, ракеты, ракета, интервью
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