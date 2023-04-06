"РФ для Германии была и останется великим государством". Мельник рассказал, почему ФРГ затягивала с военной помощью Украине

По мнению Мельника, Москва и после войны будет играть определяющую роль для Германии Фото: pexels.com

"Россия же для Германии была, есть и будет оставаться великим государством, ключевым геополитическим игроком на континенте, что бы там ни говорили в Берлине сейчас о [президенте РФ Владимире] Путине", – сказал экс-посол.

Мельник добавил, что немцы уже сейчас потихоньку готовятся к новому послевоенному миропорядку.

"И – поверьте мне – Россия в этом пасьянсе никуда не исчезнет, Москва и дальше будет играть определяющую роль. И немецкие политические элиты этого не скрывают даже сейчас. Украина же не играла для Берлина какого-то особого значения. Если точнее, мы служили своего рода испытательной площадкой в плане поступательного утверждения Германии как великого государства, имея в виду, в частности, ее посредническую роль в нормандском переговорном процессе", – уверен он.