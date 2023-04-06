"РФ для Германии была и останется великим государством". Мельник рассказал, почему ФРГ затягивала с военной помощью Украине

"Россия же для Германии была, есть и будет оставаться великим государством, ключевым геополитическим игроком на континенте, что бы там ни говорили в Берлине сейчас о [президенте РФ Владимире] Путине", – сказал экс-посол.
Мельник добавил, что немцы уже сейчас потихоньку готовятся к новому послевоенному миропорядку.
"И – поверьте мне – Россия в этом пасьянсе никуда не исчезнет, Москва и дальше будет играть определяющую роль. И немецкие политические элиты этого не скрывают даже сейчас. Украина же не играла для Берлина какого-то особого значения. Если точнее, мы служили своего рода испытательной площадкой в плане поступательного утверждения Германии как великого государства, имея в виду, в частности, ее посредническую роль в нормандском переговорном процессе", – уверен он.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные установки Gepard, систему ПВО, реактивные системы залпового огня, каски, обмундирование, палатки, медикаменты.
25 января 2023 года правительство ФРГ приняло решение предоставить Украине танки Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.
7 февраля федеральное правительство Германии объявило на своем сайте о выдаче лицензии на экспорт для нужд Украины 178 танков Leopard 1A5.