Россия активизирует строительство "Северного потока – 2" до ужесточения санкций США – СМИ

После завершения строительства трубопровода "Северный поток – 2" Россия сможет расширить поставки газа в Европу и обойти транспортный коридор через Украину. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Россия активизирует работы по строительству газопровода "Северный поток – 2" до того, как США ужесточат санкции против проекта. Об этом 30 декабря пишет Bloomberg.

После завершения этапа укладки трубопровода на участке в исключительной экономической зоне Германии Россия планирует возобновить работы в водах Дании. Там будет расположена большая часть оставшегося участка длиной 157 км, отмечает агентство.

Bloomberg пишет, что развитие трубопровода является победой президента РФ Владимира Путина и "Газпрома". После завершения проект позволит России расширить поставки газа в Европу и обойти традиционный транспортный коридор через Украину.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сначала сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, позже, по данным The New York Times, она выросла до почти $11 млрд. По состоянию на декабрь 2019 года было достроено 93,5% газопровода, сообщал официальный представитель оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG – Йенс Мюллер.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода было заморожено, поскольку в декабре 2019 года США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. "Газпром" заявил о привлечении к завершению проекта российских трубоукладчиков.

Канцлер Германии Ангела Меркель утверждала 1 сентября 2020 года, что "Северный поток – 2" достроят, несмотря на угрозы США.

11 декабря строительство газопровода возобновили. В тот же день Сенат США вслед за Палатой представителей поддержал проект оборонного бюджета страны на 2021 год, который предусматривает и ужесточение санкций против "Северного потока – 2", однако американский президент Дональд Трамп ветировал его.

Избранный президент США Джо Байден, по данным СМИ, занял жесткую позицию по "Северному потоку – 2". Он хочет навсегда остановить этот проект, писала немецкая газета Bild. Президент России Владимир Путин надеется, что администрация Байдена не станет препятствовать достройке газопровода.

28 декабря немецкое агентство dpa сообщило, что завершены работы по строительству участка трубопровода "Северный поток – 2" протяженностью 2,6 км в исключительной экономической зоне Германии.