Россия пытается блокировать работу ОБСЕ – Госдеп США

Блинкен напомнил, что ОБСЕ занимается расследованием военных преступлений российских оккупантов в Украине. Кремль мешает работе независимых экспертов и процедурам объективного сбора доказательств, а также вмешивается в бюджетные процедуры организации.
"Россия злоупотребляет правилами, чтобы саботировать бюджет ОБСЕ, вынуждая этот орган работать из месяца в месяц, подрывая его способность осуществлять долгосрочное планирование. Россия самовольно задержала сотрудников ОБСЕ, несколько из них находятся под стражей уже 10 месяцев спустя. Оснований для этих задержаний нет. Москва должна немедленно их освободить", – сказал Блинкен.
В апреле 2022 года ОБСЕ заявила, что закрывает специальную мониторинговую миссию в Украине. Организация приняла такое решение после того, как РФ в марте заблокировала продление мандата миссии.
С 1 июля прекратил работу и украинский офис координатора проектов ОБСЕ из-за того, что Россия не согласовала продление мандата ОБСЕ в Украине. Офис вел деятельность в Украине в течение 23 лет.
2 августа тогдашний председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау объявил о запуске новой программы ОБСЕ для Украины. Она предусматривает, в частности, противодействие незаконному перемещению украинцев, сексуальному насилию со стороны оккупантов.
29 сентября стало известно, что ОБСЕ продолжит вести проектную деятельность в Украине.
В ноябре делегация Украины заявляла о бойкотировании работы в Парламентской ассамблее ОБСЕ из-за нежелания организации изменить правила и изгнать Россию.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и президент Владимир Зеленский призывают ОБСЕ исключить Россию из организации. Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид считает, что делать этого не следует, так как "однажды нам снова понадобятся каналы общения".