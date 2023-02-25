Россия пытается блокировать работу ОБСЕ – Госдеп США

По его словам, президент России Владимир Путин, развязав войну, наступил на главные принципы ОБСЕ – обеспечение мира, уважение к суверенитету, территориальной целостности стран и соблюдение прав человека. С начала вторжения в Украину РФ нарушает их ежедневно, пытаясь сменить законную власть в Киеве.

Блинкен напомнил, что ОБСЕ занимается расследованием военных преступлений российских оккупантов в Украине. Кремль мешает работе независимых экспертов и процедурам объективного сбора доказательств, а также вмешивается в бюджетные процедуры организации.

"Россия злоупотребляет правилами, чтобы саботировать бюджет ОБСЕ, вынуждая этот орган работать из месяца в месяц, подрывая его способность осуществлять долгосрочное планирование. Россия самовольно задержала сотрудников ОБСЕ, несколько из них находятся под стражей уже 10 месяцев спустя. Оснований для этих задержаний нет. Москва должна немедленно их освободить", – сказал Блинкен.