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Россия пытается блокировать работу ОБСЕ – Госдеп США

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Кремль мешает работе независимых экспертов и процедурам объективного сбора доказательств военных преступлений в Украине Блинкен
Кремль мешает работе независимых экспертов и процедурам объективного сбора доказательств военных преступлений в Украине – Блинкен
Фото: ЕРА

Россия нарушает принципы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСК) и пытается блокировать ее работу с начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен завил 24 февраля на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене (Австрия), расшифровка выступления опубликована на сайте Госдепа.

По его словам, президент России Владимир Путин, развязав войну, наступил на главные принципы ОБСЕ – обеспечение мира, уважение к суверенитету, территориальной целостности стран и соблюдение прав человека. С начала вторжения в Украину РФ нарушает их ежедневно, пытаясь сменить законную власть в Киеве.

Блинкен напомнил, что ОБСЕ занимается расследованием военных преступлений российских оккупантов в Украине. Кремль мешает работе независимых экспертов и процедурам объективного сбора доказательств, а также вмешивается в бюджетные процедуры организации.

"Россия злоупотребляет правилами, чтобы саботировать бюджет ОБСЕ, вынуждая этот орган работать из месяца в месяц, подрывая его способность осуществлять долгосрочное планирование. Россия самовольно задержала сотрудников ОБСЕ, несколько из них находятся под стражей уже 10 месяцев спустя. Оснований для этих задержаний нет. Москва должна немедленно их освободить", – сказал Блинкен.

Контекст:

В апреле 2022 года ОБСЕ заявила, что закрывает специальную мониторинговую миссию в Украине. Организация приняла такое решение после того, как РФ в марте заблокировала продление мандата миссии.

С 1 июля прекратил работу и украинский офис координатора проектов ОБСЕ из-за того, что Россия не согласовала продление мандата ОБСЕ в Украине. Офис вел деятельность в Украине в течение 23 лет. 

2 августа тогдашний председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау объявил о запуске новой программы ОБСЕ для Украины. Она предусматривает, в частности, противодействие незаконному перемещению украинцев, сексуальному насилию со стороны оккупантов. 

29 сентября стало известно, что ОБСЕ продолжит вести проектную деятельность в Украине.

В ноябре делегация Украины заявляла о бойкотировании работы в Парламентской ассамблее ОБСЕ из-за нежелания организации изменить правила и изгнать Россию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и президент Владимир Зеленский призывают ОБСЕ исключить Россию из организации. Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид считает, что делать этого не следует, так как "однажды нам снова понадобятся каналы общения".

Теги: Россия, ОБСЕ, Госдепартамент США, агрессия, Энтони Блинкен, война России против Украины, военное преступление
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