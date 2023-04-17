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Секретные документы Пентагона распространяла бывшая военная США, она ведет пророссийский Telegram-канал – СМИ

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The Wall Street Journal пишет, что на пророссийском канале опубликовали четыре документа
The Wall Street Journal пишет, что на пророссийском канале опубликовали четыре документа
Фото: ЕРА

К распространению секретных документов Пентагона причастна бывший офицер ВМС США 37-летняя Сара Билс из Вашингтона. Об этом 16 апреля сообщило издание The Wall Street Journal.

По данным американских журналистов, Билс управляет пророссийским Telegram-каналом Donbass Devushka, на котором размещала документы, обнародованные, по данным следствия, 21-летним военнослужащим разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс (США) Джеком Тейшейрой.

The Wall Street Journal отмечает, что именно Donbass Devushka "сыграл ключевую роль в распространении разведывательных документов", так как являлся "лицом сети прокремлевских социальных сетей" и использовался для распространения дезинформации о войне в Украине.

Donbass Devushka, за которым следят 65 тыс. подписчиков, опубликовал четыре документа, которые, предположительно, были секретными, пишет издание 

По данным The Wall Street Journal, как офицер ВМС Билс имела допуск к секретным данным, но не использовала его для получения документов. Издание отметило, что файлы, размещенные военнослужащей в Telegram-канале, были изменены по сравнению с первоначальными версиями, которые разместил Тейшейра.

Секретные файлы якобы уже удалены из этого Telegram-канала.

В Telegram есть несколько каналов под названием Donbass Devushka:

Контекст:

6 апреля The New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности. Пентагон расследует источник публикации.

В слитых документах, в частности, отражены оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии по состоянию на 1 марта, графики поставок оружия, говорится в статье NYT. При этом собеседники СМИ подчеркивали, что часть документов выглядит достоверно, а часть данных – искажена.

По данным The Washington Post, среди слитых документов были и такие, которые содержат информацию о возможном военном сотрудничестве России с Турцией и Египтом.

В министерстве обороны США продолжают оценивать масштабы утечки, но уверены, что публичной стала "очень чувствительная, секретная" информация, рассказали в Пентагоне. Министр обороны США Ллойд Остин пообещал найти источник утечки секретных документов.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в слитых документах есть правдивая и ложная информация, при этом та, которая была правдивой, уже неактуальна. По его мнению, утечка была преднамеренной попыткой России посеять раздор между союзниками Украины. 

13 апреля The New York Times написала, что подозреваемый в сливе секретной информации – Джек Тейшейра. В тот же день его задержало ФБР

14 апреля Тейшейре в суде Бостона предъявили обвинения по двум пунктам: несанкционированное хранение и передача информации о национальной обороне и несанкционированное удаление и хранение секретных документов или материалов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Пентагон, Вашингтон, ВМС США, соцсети, документы, военнослужащий, Telegram, дезинформация, The Wall Street Journal
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