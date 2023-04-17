Секретные документы Пентагона распространяла бывшая военная США, она ведет пророссийский Telegram-канал – СМИ

The Wall Street Journal пишет, что на пророссийском канале опубликовали четыре документа Фото: ЕРА

По данным американских журналистов, Билс управляет пророссийским Telegram-каналом Donbass Devushka, на котором размещала документы, обнародованные, по данным следствия, 21-летним военнослужащим разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс (США) Джеком Тейшейрой.

The Wall Street Journal отмечает, что именно Donbass Devushka "сыграл ключевую роль в распространении разведывательных документов", так как являлся "лицом сети прокремлевских социальных сетей" и использовался для распространения дезинформации о войне в Украине.

Donbass Devushka, за которым следят 65 тыс. подписчиков, опубликовал четыре документа, которые, предположительно, были секретными, пишет издание

По данным The Wall Street Journal, как офицер ВМС Билс имела допуск к секретным данным, но не использовала его для получения документов. Издание отметило, что файлы, размещенные военнослужащей в Telegram-канале, были изменены по сравнению с первоначальными версиями, которые разместил Тейшейра.

Секретные файлы якобы уже удалены из этого Telegram-канала.

В Telegram есть несколько каналов под названием Donbass Devushka: