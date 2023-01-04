Сейсембаев: Путин понимает, что дорога на Запад для него закрыта. Как бы он прощения ни просил, никто в порядочный кабинет его не пустит

Сейсембаев обратил внимание, что в России начали придавать войне в Украине "окрас священной войны": борьбы даже не за Донбасс, а за идеологию, и не с Украиной, а с коллективным Западом.

"И они начинают делать эту войну сакральной, священной войной, будто это война с дьяволом, с новым миром и так далее... Соответственно, когда идеология переобувается в эту сторону, то у людей уже пропадает какое-то сопротивление. Ну потому что "за святую войну", "за святые идеалы" – кто будет против?.. Это уже дело принципа. А когда дело касается принципа, люди перестают считать все прибыли, убытки, доходы и расходы. Они не смотрят, насколько это здраво, разумно и так далее", – отметил бизнесмен.

Таким образом, считает Сейсембаев, Путин, по сути, "довел народ до безумия", но сам считает, что является наиболее ярким выразителем настроений народа.

"И, соответственно, что он думает: во-первых, он четко понимает, что Россию никто не захватит. Во-вторых, он понимает, что дорога на Запад, в международное сообщество для него уже закрыта. Как бы он прощения ни просил, просто его уже в порядочный кабинет никто не пустит", – заявил Сейсембаев.

В связи с этим, отметил он, Путин теперь укрепляет связи с такими изолированными странами, как Северная Корея и Иран.

"Они вполне спокойно сейчас говорят про импорт из Северной Кореи, они по факту уже импортируют товары и военное снаряжение из Ирана, то есть они вообще начали смотреть на все это совсем с другой точки зрения. И поэтому, я думаю, он не видит ничего плохого в том, что он сделал", – подытожил бизнесмен.

По его мнению, задача Путина сейчас – приспособиться к той ситуации, которая уже есть, и перестроить экономику "на военные рельсы".

"Когда экономика перестраивается на военные рельсы, во-первых, меньше шансов, что тебя поведут в гаагский суд, потому что для этого нужно захватить Москву и Россию, а на это никто не решится. А во-вторых, есть идеологическое обоснование отстреливать всех неугодных, говорить: "Ты что, против великой России, ты против наших скрепов святых, ты за голубых, что ли?" – пояснил Сейсембаев предполагаемую логику Путина.

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