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Сейсембаев: Путин понимает, что дорога на Запад для него закрыта. Как бы он прощения ни просил, никто в порядочный кабинет его не пустит

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Путин "довел народ до безумия", но сам считает, что является выразителем настроений народа, считает бизнесмен
Путин "довел народ до безумия", но сам считает, что является выразителем настроений народа, считает бизнесмен
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин не будет пытаться восстановить отношения с Западом – он намерен приспособиться к существующей ситуации и перестроить экономику "на военные рельсы", считает казахстанский инвестор и меценат, общественный деятель и бизнесмен Маргулан Сейсембаев. Такое мнение он выразил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Сейсембаев обратил внимание, что в России начали придавать войне в Украине "окрас священной войны": борьбы даже не за Донбасс, а за идеологию, и не с Украиной, а с коллективным Западом. 

"И они начинают делать эту войну сакральной, священной войной, будто это война с дьяволом, с новым миром и так далее... Соответственно, когда идеология переобувается в эту сторону, то у людей уже пропадает какое-то сопротивление. Ну потому что "за святую войну", "за святые идеалы" – кто будет против?.. Это уже дело принципа. А когда дело касается принципа, люди перестают считать все прибыли, убытки, доходы и расходы. Они не смотрят, насколько это здраво, разумно и так далее", – отметил бизнесмен. 

Таким образом, считает Сейсембаев, Путин, по сути, "довел народ до безумия", но сам считает, что является  наиболее ярким выразителем настроений народа.

"И, соответственно, что он думает: во-первых, он четко понимает, что Россию никто не захватит. Во-вторых, он понимает, что дорога на Запад, в международное сообщество для него уже закрыта. Как бы он прощения ни просил, просто его уже в порядочный кабинет никто не пустит", – заявил Сейсембаев. 

В связи с этим, отметил он, Путин теперь укрепляет связи с такими изолированными странами, как Северная Корея и Иран. 

"Они вполне спокойно сейчас говорят про импорт из Северной Кореи, они по факту уже импортируют товары и военное снаряжение из Ирана, то есть они вообще начали смотреть на все это совсем с другой точки зрения. И поэтому, я думаю, он не видит ничего плохого в том, что он сделал",  подытожил бизнесмен. 

По его мнению, задача Путина сейчас – приспособиться к той ситуации, которая уже есть, и перестроить экономику "на военные рельсы".

"Когда экономика перестраивается на военные рельсы, во-первых, меньше шансов, что тебя поведут в гаагский суд, потому что для этого нужно захватить Москву и Россию, а на это никто не решится. А во-вторых, есть идеологическое обоснование отстреливать всех неугодных, говорить: "Ты что, против великой России, ты против наших скрепов святых, ты за голубых, что ли?"  пояснил Сейсембаев предполагаемую логику Путина. 

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – некие "демилитаризация и денацификация Украины". По данным СБУ, Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился. ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.

Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".

Путин кажется "более изолированным, чем когда-либо", и чувствует "потерю друзей" как в России, так и за ее пределами, писала по итогам 2022 года The Washington Post.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему безразлична судьба Путина после победы Украины.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Иран, КНДР, Северная Корея, экономика, война России против Украины, Маргулан Сейсембаев
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