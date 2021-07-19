СМИ сообщили, что Лукашенко стало плохо на "Славянском базаре". "Не дождетесь", – опровергла его пресс-секретарь

Пресс-секретарь Лукашенко (на фото) опровергла сообщения о его госпитализации Фото: president.gov.by

"Лукашенко действительно стало плохо, скорее всего из-за жары поднялось давление", – говорится в сообщении канала "Реальная Беларусь" в Telegram.

По его данным, Лукашенко покинул свою лоджию, а позже появилась информация, что его эвакуировали из Витебска в Минск.

"Только что взлетел вертолет, предположительно, таракан улетел. Взлет был из военной части десантников в Витебске", – отмечается в сообщении Telegram-канала "Реальная Беларусь".

Слухи об экстренной госпитализации Лукашенко опровергла его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт. Об этом она заявила 19 июля на "Эхо Москвы", написал в своем Telegram-канале главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

"Не дождетесь", – процитировал он слова Эйсмонт.

19 июля на сайте президента Беларуси сообщается, что в понедельник Лукашенко дает интервью главному редактору новостей телеканала Sky News Arabia Имаду аль-Атрашу.