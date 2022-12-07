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Соратники белорусской оппозиционерки Колесниковой рассказали, как она попала в больницу

Колесниковой стало плохо в ШИЗО
Колесниковой стало плохо в ШИЗО
Фото: ЕРА

Одна из лидеров протестов в Беларуси 2020 года оппозиционерка Мария Колесникова была госпитализирована на прошлой неделе с язвой и перитонитом. Об этом проинформировали в Telegram-канале экс-кандидата в президенты Беларуси, банкира Виктора Бабарико (Колесникова возглавляла его предвыборный штаб).

"Экстренная госпитализация с прободной язвой и перитонитом стали результатом непропорционально жестокого содержания в штрафном изоляторе. Адвокат видел Марию в колонии 17 ноября. Позже появилась информация, что ее поместили в штрафной изолятор. В ШИЗО было очень холодно, Маша практически не спала. Чтобы согреться она постоянно ходила", – говорится в сообщении. 

Согласно релизу, Колесникова во время встречи с отцом 5 декабря рассказала ему, что несколько дней перед госпитализацией теряла сознание, у нее было повышенное давление и тошнота. 

Ухудшение состояния здоровья произошло 28 ноября, когда Колесниковой назначили еще 10 суток ШИЗО. 

"После обеда в этот день у нее начался кризис: к проблемам с давлением, тошнотой и обмороками добавилась мучительная боль в желудке, Маша буквально падала. Ее перевели в медицинский стационар, а вечером бригада скорой помощи экстренно доставила Марию в больницу", – добавили авторы сообщения. 

Врачи в колонии заявляют, что каждое утром проводят осмотр заключенных и Колесникова якобы не жаловалась на состояние здоровья. Однако "в ШИЗО ей давали таблетки от давления, которые без жалоб на состояние здоровья не дали бы", подчеркнули соратники оппозиционерки. 

О том, что оппозиционерка попала в реанимацию больницы скорой помощи в Гомеле, стало известно 29 ноября. По словам сестры, ее прооперировали

Контекст:

Колесникова – белорусская флейтистка. В 2020 году она начала политическую карьеру, возглавив штаб Бабарико (он собирался баллотироваться в президенты, но был арестован незадолго до августовских выборов и не допущен к ним). После ареста Бабарико Колесникова вместе с Вероникой Цепкало, женой еще одного не допущенного к выборам политика Валерия Цепкало, вошла в штаб оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

7 сентября в Минске неизвестные задержали и увезли Колесникову. Белорусские пограничники 8 сентября рассказали, что она проходила пограничный контроль на украинской границе, но затем вернулась на белорусскую территорию.

Соратники Колесниковой Антон Родненков и Иван Кравцов, которые сумели добраться до Киева, утверждали, что она порвала паспорт, чтобы избежать выдворения из Беларуси.

9 сентября стало известно, что Колесникова арестована. С того времени она находилась под стражей. 13 мая 2021 года оппозиционерке предъявили окончательное обвинение в призывах к действиям против нацбезопасности, заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования.

4 августа в Минске начался закрытый процесс над Колесниковой и другим оппозиционером – Максимом Знаком (он был главным юристом в штабе Бабарико и обжаловал в суде отказ в его регистрации).

6 сентября белорусский суд признал Колесникову и Знака виновными по всем пунктам обвинения. Суд приговорил Колесникову к 11 годам колонии общего режима, Знака – к 10 годам колонии усиленного режима.

Колесникова отказалась просить о помиловании. Она заявила, что ей неоднократно предлагали "пойти на сделку, в том числе дать интервью государственному телеканалу", чтобы сократить срок или получить свободу.

11 января 2022 года стало известно, что Колесникову этапировали в Гомельскую женскую колонию №4

Бабарико летом 2021 года был приговорен к 14 годам тюрьмы, его этапировали в исправительную колонию №1 города Новополоцк. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Беларусь, здоровье, больница, операция, реанимация, Мария Колесникова
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