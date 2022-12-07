Соратники белорусской оппозиционерки Колесниковой рассказали, как она попала в больницу

"Экстренная госпитализация с прободной язвой и перитонитом стали результатом непропорционально жестокого содержания в штрафном изоляторе. Адвокат видел Марию в колонии 17 ноября. Позже появилась информация, что ее поместили в штрафной изолятор. В ШИЗО было очень холодно, Маша практически не спала. Чтобы согреться она постоянно ходила", – говорится в сообщении.

Согласно релизу, Колесникова во время встречи с отцом 5 декабря рассказала ему, что несколько дней перед госпитализацией теряла сознание, у нее было повышенное давление и тошнота.

Ухудшение состояния здоровья произошло 28 ноября, когда Колесниковой назначили еще 10 суток ШИЗО.

"После обеда в этот день у нее начался кризис: к проблемам с давлением, тошнотой и обмороками добавилась мучительная боль в желудке, Маша буквально падала. Ее перевели в медицинский стационар, а вечером бригада скорой помощи экстренно доставила Марию в больницу", – добавили авторы сообщения.

Врачи в колонии заявляют, что каждое утром проводят осмотр заключенных и Колесникова якобы не жаловалась на состояние здоровья. Однако "в ШИЗО ей давали таблетки от давления, которые без жалоб на состояние здоровья не дали бы", подчеркнули соратники оппозиционерки.

О том, что оппозиционерка попала в реанимацию больницы скорой помощи в Гомеле, стало известно 29 ноября. По словам сестры, ее прооперировали.