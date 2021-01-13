США готовят европейским компаниям новые санкции за строительство "Северного потока – 2" – Reuters

Соединенные Штаты хотят проинформировать европейские компании, связанные со строительством газопровода "Северный поток – 2", о риске новых санкций, рассказал собеседник агентства Reuters в правительстве США.

Государственный департамент США сообщил европейским компаниям, которые содействуют строительству газопровода "Северный поток – 2", о риске новых санкций от администрации действующего президента Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters 13 января со ссылкой на два информированных источника.

Собеседник агентства в правительстве США на условиях анонимности сказал, что Штаты пытаются проинформировать компании о риске и убедить их прекратить содействовать постройке газопровода, пока не стало слишком поздно.

В четверг или в пятницу (14 или 15 января) госдепартамент США опубликует отчет о компаниях, которые помогают строить трубопровод от России до Германии, сообщил он. В документе могут оказаться компании, которые занимаются страхованием, прокладкой подводного трубопровода и проверкой строительного оборудования проекта.

Под санкции может попасть швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group.

Источники агентства указывают, что в последние месяцы европейские компании получали запросы от администрации Трампа по поводу их роли в строительстве "Северного потока – 2". В октябре госдепартамент спросил у компаний, участвовали ли они в строительстве "Северного потока – 2" и продолжаются ли работы на газопроводе после 15 июля. Ведомство также запросило стоимость оказанных услуг.

Госдепартамент 1 января снова обратился со срочным запросом организовать телефонный разговор с Бюро энергетических ресурсов, чтобы обсудить завершение деятельности компаний, сообщил источник в отрасли.