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Телеканал "Дождь" получил лицензию на вещание в Нидерландах

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Заявку на вещание в Нидерландах "Дождь" подал в декабре прошлого года
Заявку на вещание в Нидерландах "Дождь" подал в декабре прошлого года
Фото: Телеканал Дождь / Facebook

Медиарегулятор Нидерландов выдал российскому телеканалу "Дождь" разрешение на коммерческое телевизионное вещание. Первым 9 января на это обратил внимание LSM.

При этом на сайте регулятора сообщается, что решение было принято еще 22 декабря 2022 года, а заявка подана в середине декабря. 

Разрешение на вещание под брендом "Дождя" получила компания TVR Studios B.V.

В LSM предполагают, что лицензия, вероятно, позволит "Дождю" распространять свои программы по кабельным телевизионным сетям во всех странах Евросоюза, в том числе в Латвии.

Контекст:

Российский телеканал "Дождь" в 2021 году признали в РФ "иностранным агентом". В марте 2022 года, после полномасштабного вторжения России в Украину, Роскомнадзор заблокировал сайт "Дождя", после чего "Дождь" решил приостановить работу в России. В июне стало известно, что Латвия выдала лицензию "Дождю".

В декабре разразился скандал из-за того, что ведущий "Дождя" Алексей Коростелев заявил, что канал помогает российской армии. В прямом эфире 1 декабря он призвал зрителей присылать информацию о проблемах мобилизованных на почту канала или в Telegram-бот и добавил: "Мы надеемся, что многим, военнослужащим в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте". После скандала телеканал уволил Коростелева.

6 декабря стало известно, что Латвия аннулирует "Дождю" лицензию "в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку". Телеканал должен был прекратить вещание в ночь на 8 декабря.

После этого генеральный директор "Дождя" Наталья Синдеева записала видеообращение и призвала Коростелева и двух других уволившихся журналистов вернуться на канал. Она считает, что заявление Коростелева было "ошибкой", но канал по отношению к нему повел себя "по-бл...дски". "Украинцы нас могут за это не простить, но это была ошибка. Люди совершают ошибки", – сказала она.

Следом за Латвией лицензии "Дождя" аннулировали в Эстонии и Литве.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Латвия, Нидерланды, лицензия, журналисты, Евросоюз, телеканал Дождь, медиа
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