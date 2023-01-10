Телеканал "Дождь" получил лицензию на вещание в Нидерландах

Заявку на вещание в Нидерландах "Дождь" подал в декабре прошлого года Фото: Телеканал Дождь / Facebook

При этом на сайте регулятора сообщается, что решение было принято еще 22 декабря 2022 года, а заявка подана в середине декабря.

Разрешение на вещание под брендом "Дождя" получила компания TVR Studios B.V.

В LSM предполагают, что лицензия, вероятно, позволит "Дождю" распространять свои программы по кабельным телевизионным сетям во всех странах Евросоюза, в том числе в Латвии.