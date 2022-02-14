"Токаев, уходи, тебя ненавидит вся страна!" В Алматы прошел несанкционированный митинг против пыток

Митинг был проведен, несмотря на запрет властей, власти Алматы две недели отказывали активистам в его проведении, формальным поводом называлось то, что площадь Республики не включена в число утвержденных маслихатом площадок для проведения мирных собраний.

Активисты принесли списки погибших, раненных и подвергающихся пыткам в СИЗО задержанных. По разным оценкам, на митинги пришли от 300 до 700 человек. Люди держали плакаты с надписями: "Токаев, уходи. Тебя ненавидит вся страна!", "Пыткам нет", "Стоп фашизму" и "Требуем независимого расследования".

Среди их требований – объявление импичмента президенту страны Касым-Жомарту Токаеву, досрочные президентские выборы без этого кандидата, прекращение пыток и освобождение из тюрем незаконно задержанных людей.