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Трамп накричал на владельца Fox News из-за новости о Байдене – журналист

Телеканал Fox News первым сообщил о победе кандидата в президенты от Демократической партии, бывшего вице-президента страны Джо Байдена на голосовании в штате Аризона. Президент США Дональд Трамп, который снова баллотируется на этот пост от Республиканской партии, позвонил владельцу телеканала Fox News Руперту Мердоку и требовал опровергнуть эту информацию, сообщил писатель и специальный корреспондент Vanity Fair Гэбриел Шерман.

Трамп, по подсчетам СМИ, отстает от Байдена на 30 40 голосов членов коллегии выборщиков
Трамп, по подсчетам СМИ, отстает от Байдена на 30 – 40 голосов членов коллегии выборщиков
Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп, который снова баллотируется на этот пост от Республиканской партии, вечером 4 ноября позвонил владельцу телеканала Fox News Руперту Мердоку и накричал на него из-за новости о победе кандидата в президенты от демократов, бывшего вице-президента страны Джо Байдена на голосовании в штате Аризона.

Об этом писатель и специальный корреспондент Vanity Fair Гэбриел Шерман сообщил, ссылаясь на свои источники.

Шерман, который в 2014 году написал биографию президента Fox News Роджера Эйлса, заявил, что Трамп требовал от Мердока написать опровержение, но тот отказался. На этом, по данным писателя, звонок оборвался. 

Между Трампом и Мердоком уже несколько месяцев продолжается конфликт из-за разногласий по поводу освещения выборов в США, рассказал он. Мердок уже несколько недель говорит своим соратникам, что Трамп проиграет выборы. 

Один из сотрудников Fox News сказал журналисту, что на телеканале были возмущены репутацией провластного СМИ, поэтому решили склониться в другую сторону. "Fox на цыпочках уходит подальше от Трампа, как кто-то на вечеринке на отступает от парня, который пукнул", – написал Шерман в Twitter, комментируя происходящее.  

Fox News первым сообщил о победе Байдена в Аризоне. Телеканалы CNN и NBC News показывают данные по итогам подсчета 86% голосов, они тоже свидетельствуют предварительной победе Байдена в этом штате. 

3 ноября в США проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают Трампа и Байдена. Явка на эти выборы стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Издание Vox писало, что исход выборов, вероятно, определят избиратели шести ключевых штатов: Мичигана, Пенсильвании, Висконсина, Флориды, Аризоны и Северной Каролины.

Байден уже победил в Висконсине. Во Флориде, по данным CNN, большинство у Трампа. Байден побеждает, по подсчетам CNN, в Мичигане, однако окончательные результаты в этих трех штатах пока не объявили. Кроме того, штаб Трампа подал иски, в которых требует остановить подсчет голосов в Джорджии, Мичигане и Пенсильвании – команда главы Белого дома заявила об отсутствии доступа к отслеживанию процедуры. 

Для победы на выборах необходимо получить поддержку 270 выборщиков. Всего в коллегии выборщиков 538 человек. По подсчетам Fox News и The Wall Street Journal, Байден лидирует на выборах президента, набирая 264 голоса выборщиков, а Трамп получает 214 голосов. CNN показывает, что у Байдена 253 голоса выборщиков, у Трампа – 213. 

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Теги: Джо Байден, журналисты, голосование, конфликт, Руперт Мердок, Аризона, Fox News, выборы президента США 2020
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