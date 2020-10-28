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Туск: Все лидеры, с которыми я встречался в последнее время, отмечают, что Лукашенко проиграет эту битву

Белорусская оппозиция близка к победе над режимом президента Беларуси Александра Лукашенко, такое мнение высказал бывший президент Европейского совета Дональд Туск.

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Фото: ЕРА

Бывший президент Европейского совета Дональд Туск в интервью "Радио Свобода" заявил, что оптимистично относится к продолжению скоординированной поддержки Беларуси Евросоюзом.

По его словам, не все в ЕС знают, насколько широка и насколько сложна область финансовой помощи Беларуси.

"И здесь я могу упомянуть, например, Фонд в поддержку демократии, очень эффективную некоммерческую организацию, которая способна помочь белорусской революции в некоторых логистических и финансовых аспектах. Политические усилия. Здесь лучшим из возможных примеров, как заниматься такой проблемой, как кризис в Беларуси, является литовское правительство. Символической поддержкой стала Сахаровская премия для белорусской оппозиции. Самое главное – наладить исключительное сотрудничество, в котором сочетаются положительные эмоции, а также усилия как внутри Беларуси, так и за ее пределами, то есть в Евросоюзе", – отметил Туск.

Он сказал, что находится под впечатлением от последней встречи с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской и другими представителями оппозиции.

"В каком-то смысле они большие романтики, очень мужественные, даже героические. В то же время они очень реалистичны, очень ответственны. И они знают, что возможно и что невозможно, когда речь идет о помощи Евросоюза. Они осознают тот факт, что у нас есть некоторые ограничения, включая определенные различия в оценке одной и той же проблемы государствами – членами ЕС. Что действительно важно – так это то, что никто в Беларуси не должен от этого отказываться, потому что они действительно близки к победе. Я думаю, что могу сказать это, опираясь на личный опыт, потому что я до сих пор помню себя молодым бунтарем в коммунистической Польше. Я до сих пор помню людей на улицах, омоновцев, бьющих народ... Но в то же время я помню, насколько эффективным может быть мирное сопротивление. Именно это и происходит в Беларуси", – подчеркнул бывший президент Европейского совета.

По его словам, оценка белорусских оппозиционеров такая же – нужно быть столь же осторожными, сколь и решительно настроенными.

"При этом одно для меня абсолютно ясно: что наша помощь и политическая поддержка белорусской революции – это не только моральное обязательство. Одновременно это наш крайне рациональный расчет. Вот почему я так оптимистически настроен. Еще и потому, что почти все лидеры, с которыми я встречался в последние несколько месяцев, отмечают тот факт, что Лукашенко проиграет эту битву. И даже если не эту битву, то эту войну, затеянную им против своего же народа и белорусского гражданского общества", – добавил Туск.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента Беларуси. По официальным данным, победу в них одержал президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

25 октября в Беларуси был последний день народного ультиматума, поставленного Тихановской Лукашенко. В этот день только в Минске на 11-й протестный марш вышло более 100 тыс. человек.

Тихановская заявляла, что, если в этот день Лукашенко не уйдет в отставку, 26 октября белорусы объявят общенациональную забастовку на всех предприятиях, выйдут блокировать дороги и обвалят продажи в государственных магазинах.

26 октября в Беларуси началась общенациональная забастовка. В этот день задержали почти 600 человек.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, оппозиция, Дональд Туск, Евросоюз, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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