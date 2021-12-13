ГОРДОН
 
 
МИР

В Беларуси впервые за 25 лет сменился глава ЦИК

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Карпенко (на фото) сменил во главе ЦИК Беларуси Ермошину, занимавшую должность с 1996 года
Карпенко (на фото) сменил во главе ЦИК Беларуси Ермошину, занимавшую должность с 1996 года
Фото: president.gov.by

Новым руководителем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Беларуси стал Игорь Карпенко, ранее занимавший пост министра образования страны. Об этом сообщил сайт президента Беларуси.

Во время назначения считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко заявил, что если в стране примут новую конституцию, то Карпенко станет первым председателем ЦИК, который будет избираться Всебелорусским народным собранием.

Карпенко сменил во главе ЦИК Беларуси Лидию Ермошину. Она вошла в состав комиссии в 1992 году, а в 1996-м возглавила ее. Как отмечает Zerkalo, 22 декабря этого года истекал срок ее пребывания в должности.

Ее предшественник Виктор Гончар – бывший соратник Лукашенко, перешедший в оппозицию, – был смещен с поста главы ЦИК по решению Лукашенко в обход парламента. Спустя три года он пропал без вести, пишет "Медуза".

Контекст:

Ермошина как руководитель ЦИК провела в Беларуси два референдума, которые расширили полномочия Лукашенко (в частности, он получил возможность баллотироваться на пост президента неограниченное количество раз), и пять президентских выборов.

Последние выборы при Ермошиной прошли в августе 2020 года и привели к самым массовым в истории Беларуси протестам против Лукашенко, который в очередной раз был объявлен лидером голосования. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу оппозиционера Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились, но преследование людей, участвовавших в протестах, независимых СМИ и правозащитных организаций продолжилось.

Теги: Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, ЦИК, Лидия Ермошина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ого, прямо Волочкова". Огневич показала растяжку в ванне
"Ого, прямо Волочкова". Огневич показала растяжку в ванне
34-летний экс-нардеп Парасюк показал жену и полуторамесячного сына
34-летний экс-нардеп Парасюк показал жену и полуторамесячного сына
"Мать родная", "Как-то Тина раскрепостилась в последнее время". Полуголая Тина Кароль показала промежность
"Мать родная", "Как-то Тина раскрепостилась в последнее время". Полуголая Тина Кароль показала промежность
"Краса Украины". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала роскошные формы со всех сторон
"Краса Украины". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала роскошные формы со всех сторон
  Джамала: Я бы с удовольствием сделала коллаборацию с Måneskin. Надеюсь, сделаю
  Джамала: Я бы с удовольствием сделала коллаборацию с Måneskin. Надеюсь, сделаю
"Он сгорел за два дня". Волочкова сообщила о личной утрате
"Он сгорел за два дня". Волочкова сообщила о личной утрате
"Андрей нашел свое счастье", "Какая красивая пара". 37-летняя жена 68-летнего Макаревича показала их новое совместное фото
"Андрей нашел свое счастье", "Какая красивая пара". 37-летняя жена 68-летнего Макаревича показала их новое совместное фото
"Работаю над новой песней". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова широко расставила голые ноги перед объективом
"Работаю над новой песней". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова широко расставила голые ноги перед объективом
"Понятно, почему Валерий голову потерял", "Сочно, мощно". Джанабаева крупным планом показала голую грудь
"Понятно, почему Валерий голову потерял", "Сочно, мощно". Джанабаева крупным планом показала голую грудь
Калита. Рецепт традиционной украинской выпечки ко Дню Андрея
Калита. Рецепт традиционной украинской выпечки ко Дню Андрея
  "Она очень грустная, не слушайте ее". Джамала высказалась о творчестве Адель
  "Она очень грустная, не слушайте ее". Джамала высказалась о творчестве Адель
  Разумков рассказал, чем занимается его жена
  Разумков рассказал, чем занимается его жена
"Девушка из порно". Рианна показала голое тело в развратной позе
"Девушка из порно". Рианна показала голое тело в развратной позе
  "Это слишком, так нельзя". Мишина рассказала, почему рассталась с Эллертом
  "Это слишком, так нельзя". Мишина рассказала, почему рассталась с Эллертом
  "Она брала интервью у Януковича, когда он бежал". Новый мэр Харькова Терехов рассказал о многолетнем романе со своей возлюбленной
  "Она брала интервью у Януковича, когда он бежал". Новый мэр Харькова Терехов рассказал о многолетнем романе со своей возлюбленной
"Аж сосцы привстали на генерала", "Очень патриотично торчат". Волочкова шокировала сеть вульгарным снимком
"Аж сосцы привстали на генерала", "Очень патриотично торчат". Волочкова шокировала сеть вульгарным снимком
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Чуть не вырвало от фото", "Думали, дно пробито, но снизу постучали". Волочкова показала снимки с двумя мужчинами (169100)
2
"Остановитесь! Хватит бомбить нас своей красотой!" Мейхер показала грудь без лифчика (140326)
3
"К власти придут старые" и другие предсказания мольфарки из Карпат. Топ-5 популярных видео украинского YouTube (72362)
4
"Красива, как никогда", "Старение пошло вспять". Голая Деми Мур сделала селфи в ванне (38821)
5
"Зашла на кухню и испугалась". Асмус показала портрет, который нарисовала ее дочь от Гарика Харламова (27521)
6
"Мать, ты че?", "Думаю, что теперь я лесбиянка". Леди Гага обнажила грудь в асимметричном декольте (25010)
7
"Да, я влюбилась. И мне не стыдно". Замужняя Седокова призналась в новой влюбленности (24586)
8
"Крутая блондинка", "Ваушная". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару засветила тату в декольте платья (22349)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS