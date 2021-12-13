В Беларуси впервые за 25 лет сменился глава ЦИК

Карпенко (на фото) сменил во главе ЦИК Беларуси Ермошину, занимавшую должность с 1996 года Фото: president.gov.by

Во время назначения считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко заявил, что если в стране примут новую конституцию, то Карпенко станет первым председателем ЦИК, который будет избираться Всебелорусским народным собранием.

Карпенко сменил во главе ЦИК Беларуси Лидию Ермошину. Она вошла в состав комиссии в 1992 году, а в 1996-м возглавила ее. Как отмечает Zerkalo, 22 декабря этого года истекал срок ее пребывания в должности.

Ее предшественник Виктор Гончар – бывший соратник Лукашенко, перешедший в оппозицию, – был смещен с поста главы ЦИК по решению Лукашенко в обход парламента. Спустя три года он пропал без вести, пишет "Медуза".