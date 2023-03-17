В Беларуси задержали экс-замминистра связи по делу о взрывах на аэродроме в Мачулищах – правозащитники

Российские силовики задержали Шедко еще 10 марта, сообщили правозащитники. Об этом они также писали 14 числа.
Шедко успел сообщить коллегам, что к нему пришли сотрудники ФСБ. Потом его перевезли в Минск (Беларусь). О причинах задержания не сообщалось, добавили правозащитники.
Для прикрытия задержания Шедко сотрудники ФСБ сделали специальный информационный "вброс" о якобы исчезновении экс-чиновника, говорится в сообщении. Так, об исчезновении Шедко 13 марта написал Telegram-канал Baza.
"Последний раз Шедко видели 9 марта, а уже на следующий день он пропал", – сказано в сообщении Baza.
В то же время, по версии правозащитников "Весны", в это время Шедко уже был в СИЗО КГБ и сотрудники ФСБ об этом знали. В центре добавили, что Шедко "лично знал некоторых людей, которые были задержаны по делу о диверсии в Мачулищах".
О повреждении самолета ДРЛО А-50 в результате двух взрывов на аэродроме Мачулищи 26 февраля проинформировала оппозиционная инициатива BYPOL, в которую входят бывшие силовики. Взрывы были результатом действий белорусских партизан, сообщили СМИ. Представитель BYPOL Александр Азаров сказал "Радыё Свабода", что участники предполагаемой диверсии уже покинули Беларусь и находятся в безопасности. По информации журналистов, после взрывов на аэродроме Мачулищи белорусские пограничники усилили контроль на выезд из страны.
В Воздушных силах Украины подтвердили повреждение А-50 в Беларуси. По данным СМИ, самолет покинул Беларусь и отправился на ремонт.
Издание NV опубликовало в Telegram 3 марта видео с дрона, с помощью которого белорусские партизаны взорвали А-50.
7 марта самопровозглашенный президент Александр Лукашенко публично прокомментировал инцидент: заявил, что к этому причастна Украина, и высказал мнение, что без одобрения президента Украины Владимира Зеленского эта операция якобы не могла состояться. По его словам "украинский диверсант и 20 его сообщников" якобы задержаны белорусскими силовиками. При этом Лукашенко обозвал Зеленского "гнидой" и заявил, что после взрывов в Мачулищах "вызов брошен".
В МИД Украины категорически отвергли "инсинуации" Лукашенко о якобы причастности Украины к взрывам в Мачулищах и назвали "актом бессилия" выпад Лукашенко в сторону Зеленского. В СБУ отказались комментировать "слова человека, называющего себя президентом Беларуси".