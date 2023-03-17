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В Беларуси задержали экс-замминистра связи по делу о взрывах на аэродроме в Мачулищах – правозащитники

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Шедко "лично знал некоторых людей, которые были задержаны по делу о диверсии в Мачулищах", сообщила правозащитная организация "Весна"
Шедко "лично знал некоторых людей, которые были задержаны по делу о диверсии в Мачулищах", сообщила правозащитная организация "Весна"
Фото: Вясна / Правы чалавека ў Беларусі / Telegram

КГБ Беларуси отправил в СИЗО экс-заместителя министра связи страны и помощника председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Дмитрия Шедко. Об этом 16 марта сообщил правозащитный центр "Весна" в Telegram.

Российские силовики задержали Шедко еще 10 марта, сообщили правозащитники. Об этом они также писали 14 числа.

Шедко успел сообщить коллегам, что к нему пришли сотрудники ФСБ. Потом его перевезли в Минск (Беларусь). О причинах задержания не сообщалось, добавили правозащитники.

Для прикрытия задержания Шедко сотрудники ФСБ сделали специальный информационный "вброс" о якобы исчезновении экс-чиновника, говорится в сообщении. Так, об исчезновении Шедко 13 марта написал Telegram-канал Baza.

"Последний раз Шедко видели 9 марта, а уже на следующий день он пропал", – сказано в сообщении Baza.

В то же время, по версии правозащитников "Весны", в это время Шедко уже был в СИЗО КГБ и сотрудники ФСБ об этом знали. В центре добавили, что Шедко "лично знал некоторых людей, которые были задержаны по делу о диверсии в Мачулищах".

Контекст:

О повреждении самолета ДРЛО А-50 в результате двух взрывов на аэродроме Мачулищи 26 февраля проинформировала оппозиционная инициатива BYPOL, в которую входят бывшие силовики. Взрывы были результатом действий белорусских партизан, сообщили СМИ. Представитель BYPOL Александр Азаров сказал "Радыё Свабода", что участники предполагаемой диверсии уже покинули Беларусь и находятся в безопасности. По информации журналистов, после взрывов на аэродроме Мачулищи белорусские пограничники усилили контроль на выезд из страны.

В Воздушных силах Украины подтвердили повреждение А-50 в Беларуси. По данным СМИ, самолет покинул Беларусь и отправился на ремонт.

Издание NV опубликовало в Telegram 3 марта видео с дрона, с помощью которого белорусские партизаны взорвали А-50.

7 марта самопровозглашенный президент Александр Лукашенко публично прокомментировал инцидент: заявил, что к этому причастна Украина, и высказал мнение, что без одобрения президента Украины Владимира Зеленского эта операция якобы не могла состояться. По его словам "украинский диверсант и 20 его сообщников" якобы задержаны белорусскими силовиками.   При этом Лукашенко обозвал Зеленского "гнидой" и заявил, что после взрывов в Мачулищах "вызов брошен".

В МИД Украины категорически отвергли "инсинуации" Лукашенко о якобы причастности Украины к взрывам в Мачулищах и назвали "актом бессилия" выпад Лукашенко в сторону Зеленского. В СБУ отказались комментировать "слова человека, называющего себя президентом Беларуси".

Теги: Беларусь, взрыв, СИЗО, правозащитники, ФСБ, КГБ, аэродром, диверсия
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