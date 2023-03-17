В Беларуси задержали экс-замминистра связи по делу о взрывах на аэродроме в Мачулищах – правозащитники

Шедко "лично знал некоторых людей, которые были задержаны по делу о диверсии в Мачулищах", сообщила правозащитная организация "Весна" Фото: Вясна / Правы чалавека ў Беларусі / Telegram

Российские силовики задержали Шедко еще 10 марта, сообщили правозащитники. Об этом они также писали 14 числа.

Шедко успел сообщить коллегам, что к нему пришли сотрудники ФСБ. Потом его перевезли в Минск (Беларусь). О причинах задержания не сообщалось, добавили правозащитники.

Для прикрытия задержания Шедко сотрудники ФСБ сделали специальный информационный "вброс" о якобы исчезновении экс-чиновника, говорится в сообщении. Так, об исчезновении Шедко 13 марта написал Telegram-канал Baza.

"Последний раз Шедко видели 9 марта, а уже на следующий день он пропал", – сказано в сообщении Baza.

В то же время, по версии правозащитников "Весны", в это время Шедко уже был в СИЗО КГБ и сотрудники ФСБ об этом знали. В центре добавили, что Шедко "лично знал некоторых людей, которые были задержаны по делу о диверсии в Мачулищах".