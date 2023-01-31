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В Беларуси заявили о начале очередных военных учений с РФ

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Совместный штаб будет тренировать применение войск для защиты "Союзного государства"
Совместный штаб будет тренировать применение войск для защиты "Союзного государства"
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Facebook

В Беларуси объявлены очередные военные учения, которые пройдут совместно с армией России. Об этом министерство обороны РБ 31 января сообщило в Telegram.

Речь идет о "штабной тренировке" общего командования региональной группы войск на случай ее применения "в интересах безопасности Союзного государства".

"В течение недели представители военных ведомств двух государств отработают вопросы совместного планирования применения войск на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет", – говорится в сообщении. 

30 января спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что сейчас на территории Беларуси может находиться около 9 тыс. военнослужащих РФ.

"Мы не наблюдаем перемещений ни военной техники, ни личного состава этих подразделений –они преимущественно находятся на тех военных полигонах, которые "любезно" предоставляет Беларусь", – сказал спикер. 

Контекст:

Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

10 октября находящийся при власти в Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами. Также Россия продолжает регулярно завозить в Беларусь по железной дороге технику и живую силу. В то же время, по данным Госпогранслужбы Украины, Россия постепенно перебрасывает свои войска, прошедшие боевую подготовку в Беларуси, на восток Украины.

Текущая активность российских войск в Беларуси указывает на то, что их наступление на Украину в начале 2023 года маловероятно. Осенью эта угроза будет выглядеть более серьезной, заявил в оперативном анализе за 19 января американский Институт исследования войны (ISW).

В Госпогранслужбе Украины неоднократно заявляли, что пока не фиксируют создания в Беларуси наступательной группировки. По данным Генштаба ВСУ на 29 декабря, Россия держала у границ с Украиной вдвое меньше военных, чем перед вторжением 24 февраля (22 тыс. против 45,5 тыс. оккупантов), при этом в Беларуси находилось до 11 тыс. российских военных и более 400 единиц военной техники.

В январе 2023 года часть российских войск была переброшена обратно в Россию либо на территорию Украины для участия в военных действиях, сухопутная компонента россиян в Беларуси составляла 5800 военнослужащих, заявили 25 января в ГУР Минобороны.

Теги: Беларусь, военные учения, армия РФ
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